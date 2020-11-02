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苗縣議會國民黨團開第一槍？ 擬刪除縣府總預算500萬

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會國民黨團今天開會共識擬小刪縣府明年預算500萬元，縣長徐耀昌回應要縣府權責單位用很負責態度去面對。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會國民黨團今天開會共識擬小刪縣府明年預算500萬元，縣長徐耀昌回應要縣府權責單位用很負責態度去面對。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府總預算連續26年未被刪除，縣議會今年定期會審查明年總預算算備受注目，國民黨團今天開會擬開第一槍，小刪2個項目、500萬元，縣議會議長、國民黨縣黨部主委鍾東錦強調「不是因為需要刪預算而刪預算」，而是議員很認真看預算書，提出來縣府編列不是這麼恰當。

縣長徐耀昌則回應說，如果刪預算是合理的，縣府沒有周詳考量部分，當然首先要溝通，溝通後確實是置礙難行，或是不實編列，縣府權責單位要用很負責態度去面對。

縣議會26年未刪縣府總預算，定期會送審明年度總預算草案，歲入編列213億6139萬8000元，債務舉借86億7000萬元，歲出編列211億3139萬8000元，債務償還89億元，至於今年歲入編列204億1433萬1000元，歲出201億8433萬1000元，舉借債務85億7600萬元，償還債務88億600萬元，微幅增加9.47億元、4.69%，

縣議會38席議員，國民黨團19席占半數，今天召開黨團會議，會後聲明指出，苗栗縣因年度經費預算拮据，地方建設相對落，20多年來議員多數考量地方亟須加強軟硬體建設，致總預算均未刪除，明年總預算草案，為顧及經費使用的急迫性與正當性，經黨團多數議員審酌後，考量縣府財政尚未健全，擬刪除部分經費。

黨團會議共識擬刪除2項、500萬元預算，但仍必須經審查會，及大會審議，國民黨團並未公布科目，指出此舉可能打破縣府總預算全數通過的慣例，對縣府施政造成壓力，未來縣府預算編列期朝向更審慎更務實，嚴格把關每分錢都用在刀口上。

苗栗縣議會國民黨團今天開會，共識擬刪除縣府明年總預算500萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會國民黨團今天開會，共識擬刪除縣府明年總預算500萬元。記者范榮達／攝影

債務 國民黨 苗栗縣

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