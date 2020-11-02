苗縣議會國民黨團開第一槍？ 擬刪除縣府總預算500萬

苗栗縣政府總預算連續26年未被刪除，縣議會今年定期會審查明年總預算算備受注目，國民黨團今天開會擬開第一槍，小刪2個項目、500萬元，縣議會議長、國民黨縣黨部主委鍾東錦強調「不是因為需要刪預算而刪預算」，而是議員很認真看預算書，提出來縣府編列不是這麼恰當。

縣長徐耀昌則回應說，如果刪預算是合理的，縣府沒有周詳考量部分，當然首先要溝通，溝通後確實是置礙難行，或是不實編列，縣府權責單位要用很負責態度去面對。

縣議會26年未刪縣府總預算，定期會送審明年度總預算草案，歲入編列213億6139萬8000元，債務舉借86億7000萬元，歲出編列211億3139萬8000元，債務償還89億元，至於今年歲入編列204億1433萬1000元，歲出201億8433萬1000元，舉借債務85億7600萬元，償還債務88億600萬元，微幅增加9.47億元、4.69%，

縣議會38席議員，國民黨團19席占半數，今天召開黨團會議，會後聲明指出，苗栗縣因年度經費預算拮据，地方建設相對落，20多年來議員多數考量地方亟須加強軟硬體建設，致總預算均未刪除，明年總預算草案，為顧及經費使用的急迫性與正當性，經黨團多數議員審酌後，考量縣府財政尚未健全，擬刪除部分經費。