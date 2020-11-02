兒童遊戲場發生斷指意外 竹市府：關懷中並要業者負責

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷今針對上月於新竹市發生遊樂設施兒童斷指事件召開記者會，要求主管機關負起相關責任，以保障幼兒安全。對此，市府指出，該案目前由消保官及市府持續關懷中，並要求業者負起相關責任。

市府產業發展處說明，該案案發地點為今年10月9日於新竹一家百貨遊樂園，一名男童疑溜滑梯下來時手指碰觸到網繩棉線，導致拇指斷肢，當天送醫手術接回，目前觀察功能恢復情形。

產發處指出，事發後與業者確認已將滑梯封閉至今都未恢復開放。市府除關心業者對家屬慰問及補償情形，10月27日並會同消保官再次稽查，要求業者強化警示標語。

目前竹市有四家商營遊戲場，案發遊戲場設施安全管理規範要求的認證機構(TAF)檢驗報告書，已送府備查在案(效期為五年)。依據兒童遊戲場設施安全管理規範第9條規定，兒童遊戲場管理人員（業者）職責為（一）應於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現顯有不安全情事，應立即進行維修保養工作。（二）應每月定期依兒童遊戲設施自主檢查表，進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位，其保存期限為五年。

另依同規範第10條規定，該案遊樂場業者均依規定委託專業檢驗機構進行遊戲場設施檢驗，並檢具「TAF(財團法人全國認證基金會)認證標誌」的合格檢驗報告呈報本府備查。市府表示，過去兩年針對該名業者實施聯合稽查時間為2019年5月15日、10月28日、2020年9月28日、10月27日，共計4次。