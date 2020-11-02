疫情影響新住民被家暴忍氣吞聲 苗縣府：接獲4件扶助案

新冠肺炎疫情期間，有些新住民卡在台灣不能回國，還不能工作，如果離婚什麼都沒有，因此為了住宿，甚至被家暴還要忍氣吞聲，情何以堪？苗栗縣議員張可欣今天在縣議會總質詢發聲，要求縣府社會處多給她們協助與關懷。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，張可欣指出，她受理陳情，一名新住民結婚1年多離婚，還沒有生育，無法在台灣工作，疫情期間又沒有班機回國，人就卡在台灣，此外，還有一名新住民丈夫酗酒，娶新住民只是為了找免費看護照顧老人家，近來丈夫變本加厲，肢體衝突不斷，新住民隱忍不敢離婚，害怕連住的地方都沒有。

張可欣說，疫情非常時期，這些卡在台灣的新住民很可憐，如果為了生活，非法打工甚至淪入特種行業，勢必衍生治安等問題，疫情警報不知何時才能解決，政府單位應該正視。

縣府社會處長楊文志證實，社會處目前處理有4件類似個案，縣府提供關懷，符合苗栗縣特殊境遇婦女家庭扶助條件新住民，經社工評估後，最高可以補助3個月協助度過難關。