快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園推環保容器借用服務 手機綁定即可免費借

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦親自體驗環保容器循環平台的自助歸還站。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦親自體驗環保容器循環平台的自助歸還站。記者陳夢茹／攝影

為減少一次性容器廢棄量，桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可借用環保容器且無須押金，市內目前有10家業者自願加入環保容器循環平台，未來會持續擴大推廣。

桃園市長鄭文燦表示，桃園去年紙器與塑膠容器回收量達9萬2726噸，可換算成3億多個飲料杯，數量可觀，桃園積極推動循環經濟共享服務，約有9千多輛YouBike，更是全國首座推動GoShare共享機車的城市，相信共享容器會成為未來發展重點。

環保局表示，環保容器循環平台是與前端商店、後端專業清洗業者合作，建立飲料杯、容器借用、歸還、清洗、配送完整循環使用平台及開發自助歸還站。民眾透過LINE搜尋好盒器，登入綁定會員，即可在10家合作業者免費借用容器。

環保局指出，目前備有環保容器碗500個、環保杯3000個，使用共享借用平台可以A店借A店還、A店借B店還或是送至環保局回收站，非常便利。

至於如有未歸還或出現損壞情形，環保局一般廢棄物科長梁開忠回應，會員綁定內有民眾的聯繫方式，平台會致電提醒歸還容器，容器方面材質為塑膠及鐵製，除非故意毀損否則不會這麼容易損壞，目前尚無接獲有容器損壞。

桃市內目前有10家業者響應加入環保容器共享借用平台，包含喜憨兒喜歡你咖啡、甘萃鮮飲茶、木昂手作咖啡、清玉茶飲、茶大叔、蕃薯藤有機專賣店、TINA廚房、阿嬤咖啡屋、迦太基地中海料理、大溪游記百年油飯，未來將號召更多業者加入。

鼓勵民眾減少使用一次性容器，環保局推出集點抽獎活動，今天起至11月30日止，民眾只要使用好桃器借用服務或自備容器至81家特約商店消費，個人消費每次最高集3點，團體消費不在此限可集點抽獎，禮品包含Iphone SE、氣炸鍋、除濕機、Switch Lite等。活動詳情請至官方網頁查詢 （網址：https://ppt.cc/flPH8x）。

環保局指出，目前備有環保容器碗500個、環保杯3000個，使用共享借用平台可以A店借A店還、A店借B店還或是送至環保局回收站，非常便利。記者陳夢茹／攝影
環保局指出，目前備有環保容器碗500個、環保杯3000個，使用共享借用平台可以A店借A店還、A店借B店還或是送至環保局回收站，非常便利。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦親自體驗環保容器循環平台的自助歸還站。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦親自體驗環保容器循環平台的自助歸還站。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦親自體驗使用環保容器裝食物。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦親自體驗使用環保容器裝食物。記者陳夢茹／攝影
桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可借用環保容器且無須押金。記者陳夢茹／攝影
桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可借用環保容器且無須押金。記者陳夢茹／攝影

咖啡

延伸閱讀

中市超商咖啡店禁菸不同調 環局：馬上檢討

桃園清潔隊員招考體測 扛沙包折返跑男生最快10.85秒

星宇航空開賣曼谷、大阪 來回票價2萬3000元起

中南部房市買氣急煞 桃園移轉量月減二成

相關新聞

桃園推環保容器借用服務 手機綁定即可免費借

為減少一次性容器廢棄量，桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可...

疫情影響新住民被家暴忍氣吞聲 苗縣府：接獲4件扶助案

新冠肺炎疫情期間，有些新住民卡在台灣不能回國，還不能工作，如果離婚什麼都沒有，因此為了住宿，甚至被家暴還要忍氣吞聲，情何...

打造眷村文化聚落 竹市將軍村二期修復獲1.78億元補助

俗稱「將軍村」的新竹市老眷村金城新村完整保留當年參考美軍顧問團宿舍格局的建築樣貌，與黑瓦、紅牆等原始建材，新竹市府規畫打...

兒童遊戲場藏危機 籲建立事故SOP

「兒童遊戲場設施備查率偏低，孩童發生意外後也未有處置SOP，政府應把關！」針對日前於新竹市發生遊樂設施兒童斷指事件，時代力量新竹市議員蔡惠婷與立委邱顯智、王婉諭2日指出，兒童遊樂場設施備查率偏低，發生

桃園清潔隊員招考體測 扛沙包折返跑男生最快10.85秒

桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，吸引6514人報名，扛沙包折返跑30公尺體能測驗昨結束，環保局表示，這次男性最快秒...

頭份市中央路落羽松當行道樹爭議 苗縣府研擬移植

台灣近年來落羽松夯，種到苗栗縣頭份市中央路當行道樹，引發適合與否的爭議，縣府工務處長古明弘今天在答覆縣議員温宜靜質詢時首...

老榕樹冠層有3層顏色 苗栗無人機空拍健檢

無人機空拍成了苗栗縣檢健受保護樹木的好幫手！因樹冠層動輒高10多公尺，人力難以輕易取得診斷，縣府委託林業試驗所進行部分受...

營養午餐未補助 私校家長不滿

苗栗市國中、小營養午餐補助，8月31日新學期上路，獨排全市唯一私立學校建臺高中國中部，部分家長向聯合報系投訴，市公所自治...

聯合盃作文大賽 桃3000人筆戰

第14屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽昨天在啟英高中舉行，近3000學子報名，議長邱奕勝、教育局主秘賴銀奎、啟英校長彭昭勳...

風禾公園飄臭 環局籲即時通報

桃園市民日前在臉書抱怨，正光路到風禾公園路上飄豬糞味，鄰近公園地區的民眾也抱怨常聞到焚燒塑膠類製品的臭味，引起民眾抱怨「...

桃園交通安全月違規執法 10大易肇事路小心荷包失血

桃園市警局各分局今天起展開交通安全月教育宣導、工程標線及交通執法，市警局交通大隊今天下午指出，因應交通月執法，桃園、中壢...

台灣民眾黨北桃園服務處揭牌 謝立功：萊豬連署差400份

台灣民眾黨今天下午成立北桃園服務處，祕書長謝立功表示，市長部分會評估與其他政黨合作，或者推派參選人，另談及「標萊豬、護食...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎？

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。