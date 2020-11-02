桃園推環保容器借用服務 手機綁定即可免費借

為減少一次性容器廢棄量，桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可借用環保容器且無須押金，市內目前有10家業者自願加入環保容器循環平台，未來會持續擴大推廣。

桃園市長鄭文燦表示，桃園去年紙器與塑膠容器回收量達9萬2726噸，可換算成3億多個飲料杯，數量可觀，桃園積極推動循環經濟共享服務，約有9千多輛YouBike，更是全國首座推動GoShare共享機車的城市，相信共享容器會成為未來發展重點。

環保局表示，環保容器循環平台是與前端商店、後端專業清洗業者合作，建立飲料杯、容器借用、歸還、清洗、配送完整循環使用平台及開發自助歸還站。民眾透過LINE搜尋好盒器，登入綁定會員，即可在10家合作業者免費借用容器。

環保局指出，目前備有環保容器碗500個、環保杯3000個，使用共享借用平台可以A店借A店還、A店借B店還或是送至環保局回收站，非常便利。

至於如有未歸還或出現損壞情形，環保局一般廢棄物科長梁開忠回應，會員綁定內有民眾的聯繫方式，平台會致電提醒歸還容器，容器方面材質為塑膠及鐵製，除非故意毀損否則不會這麼容易損壞，目前尚無接獲有容器損壞。

桃市內目前有10家業者響應加入環保容器共享借用平台，包含喜憨兒喜歡你咖啡、甘萃鮮飲茶、木昂手作咖啡、清玉茶飲、茶大叔、蕃薯藤有機專賣店、TINA廚房、阿嬤咖啡屋、迦太基地中海料理、大溪游記百年油飯，未來將號召更多業者加入。