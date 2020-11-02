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打造眷村文化聚落 竹市將軍村二期修復獲1.78億元補助

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府規畫將「將軍村」打造為「將軍村開放圖書資訊園區」，一期修復工程投入6600萬元經費，二期再獲核定1.78億元，於今天開工，預計修復12棟眷村歷史建物。圖／新竹市政府提供
新竹市府規畫將「將軍村」打造為「將軍村開放圖書資訊園區」，一期修復工程投入6600萬元經費，二期再獲核定1.78億元，於今天開工，預計修復12棟眷村歷史建物。圖／新竹市政府提供

俗稱「將軍村」的新竹市老眷村金城新村完整保留當年參考美軍顧問團宿舍格局的建築樣貌，與黑瓦、紅牆等原始建材，新竹市府規畫打造「將軍村開放圖書資訊園區」，一期修復工程投入6600萬元經費，二期再獲核定1.78億元，於今天開工，預計修復12棟眷村歷史建物，將融入工藝、生活、科普等概念，串連鄰近第六燃料廠、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館，打造完整「眷村文化聚落」。

文化局指出，金城新村位於新竹市東區赤土崎，是國家為照顧823砲戰將領及家眷，依「美軍顧問團宿舍」規格興建。過去有89戶，如今遺留下15戶將領之家，即便經歷眷改，在地居民仍對大樹、庭院有深厚情感，市長林智堅致力於保存、修復，將昔日將軍村改造為屬於民眾的公共空間。

將軍村15棟建物已於2015年登錄為歷史建物，市府著手規畫修復，第一期工程已修復「生活學」、「慢食學」及「修復學」三棟房舍，去年6月底由厚食聚落負責營運，除每週日下午有免費導覽，還有翟九麵館、拾米豐瓶及影咖啡等店家進駐，戶外空間則打造成結合小農市集、可食地景的「大地圖書館」，並固定於週末舉辦文創市集，吸引許多民眾前來休憩。

文化局表示，一期園區整建後不僅成為時下熱門的IG打卡景點、文創據點，還陸續獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎及「Shopping Design設計雜誌百大設計獎」殊榮，更是國外貴賓來訪時，認識眷村文化最佳去處。

而第二期12棟眷舍預計將轉型為百工學、時代學、發酵學、住民學、共生學、城市學、大地學、氣候學、食農學、探索學、未來學、社企學等主題館，呈現知識的多元樣貌，也提供民眾不同的體驗，將老眷村打造成為一本巨型的生活百科．預訂於2022年6月完工。

新竹市府規畫將「將軍村」打造為「將軍村開放圖書資訊園區」，一期修復工程投入6600萬元經費，二期再獲核定1.78億元，於今天開工，預計修復12棟眷村歷史建物。圖／新竹市政府提供
新竹市府規畫將「將軍村」打造為「將軍村開放圖書資訊園區」，一期修復工程投入6600萬元經費，二期再獲核定1.78億元，於今天開工，預計修復12棟眷村歷史建物。圖／新竹市政府提供

修復 眷村 新竹

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