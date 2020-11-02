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桃園清潔隊員招考體測 扛沙包折返跑男生最快10.85秒

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，為期2天的扛沙包折返跑30公尺體能測驗結束，環保局表示，這次招考中，男性最快秒數為10.85秒，女性最快秒數為12.38秒。圖／市府環保局提供
桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，為期2天的扛沙包折返跑30公尺體能測驗結束，環保局表示，這次招考中，男性最快秒數為10.85秒，女性最快秒數為12.38秒。圖／市府環保局提供

桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，吸引6514人報名，扛沙包折返跑30公尺體能測驗昨結束，環保局表示，這次男性最快秒數為10.85秒，女性最快秒數為12.38秒，預計一般組取前1280名、原住民組取前120名，將於11月14日進行筆試。

環保局指出，該次總應考人數有6514人，據統計男女比約為2.8：1，年齡分布以26至40歲者居多，其中大專學以上學歷超過6成，碩士以上學歷者更多達130位，顯示出報考族群越來越年輕；實際到考人數有5471人，到考率將近84%。

考生每人需扛沙包折返跑30公尺，女生負重8公斤、男生負重15公斤，環保局表示，第一試體能測驗成績將與加分結果合併計算總分排序，一般組取前1280名、原住民組取前120名進入第二階段筆試測驗，排序相同者也將一併進入第二試甄選。

桃園市長鄭文燦也抽空到現場為考生加油打氣，他表示，自上任以來要求環保局以公平、公正、公開的方式來辦理清潔隊員的考試，這已經是第3次的招考，仍比照以往秉持初衷不容舞弊關說。

環保局長呂理德說，第二試筆試測驗將在11月14日登場，筆試題庫已於9月15日公告並開放下載，內容包含一般環保常識、資源回收分類、政風及職安相關100題選擇題，另提醒這次筆試會增加情境式題組問答，提升考試鑑別度，考生記得充分熟讀。

環保局表示，今年為保障清潔隊員就業權益，錄取的考生只要通過3個月的試用期考核，就會成為正式的清潔隊員，以往的儲備隊員制度成為落日。

桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，為期2天的扛沙包折返跑30公尺體能測驗結束，環保局表示，這次招考中，男性最快秒數為10.85秒，女性最快秒數為12.38秒。圖／市府環保局提供
桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，為期2天的扛沙包折返跑30公尺體能測驗結束，環保局表示，這次招考中，男性最快秒數為10.85秒，女性最快秒數為12.38秒。圖／市府環保局提供

原住民 鄭文燦

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