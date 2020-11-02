頭份市中央路落羽松當行道樹爭議 苗縣府研擬移植

台灣近年來落羽松夯，種到苗栗縣頭份市中央路當行道樹，引發適合與否的爭議，縣府工務處長古明弘今天在答覆縣議員温宜靜質詢時首度鬆口，中央路尚未種下37棵改種到運動公園水池旁，已種下的93棵，如有疑慮研議移植。

頭份市中央路50公尺寬大道，聯絡頭份市、竹南鎮重要道路，縣府爭取前瞻基礎建設計畫3.4億元，辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網」建置工程，規畫林蔭大道，行道樹866棵，其中落羽松130棵，温宜靜今天在縣議會定期會，以「落羽松的美麗與哀愁」主題總質詢。

温宜靜指出，台灣一窩蜂種落羽松，但落羽松是外來樹種，板根會隆起破壞路面， 威脅用路人安全，如發生意外，衍生出賠償問題，且後續維護管理不容易，已知有風險，縣府卻不顧專業、民意，跟著流行種落羽松，爛攤子留給接手維護的頭份市公所。