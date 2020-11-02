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頭份市中央路落羽松當行道樹爭議 苗縣府研擬移植

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路種落羽松當行道樹引發爭議，縣議員温宜靜今天質詢，縣府允諾研議移植。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路種落羽松當行道樹引發爭議，縣議員温宜靜今天質詢，縣府允諾研議移植。記者范榮達／攝影

台灣近年來落羽松夯，種到苗栗縣頭份市中央路當行道樹，引發適合與否的爭議，縣府工務處長古明弘今天在答覆縣議員温宜靜質詢時首度鬆口，中央路尚未種下37棵改種到運動公園水池旁，已種下的93棵，如有疑慮研議移植。

頭份市中央路50公尺寬大道，聯絡頭份市、竹南鎮重要道路，縣府爭取前瞻基礎建設計畫3.4億元，辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網」建置工程，規畫林蔭大道，行道樹866棵，其中落羽松130棵，温宜靜今天在縣議會定期會，以「落羽松的美麗與哀愁」主題總質詢。

温宜靜指出，台灣一窩蜂種落羽松，但落羽松是外來樹種，板根會隆起破壞路面， 威脅用路人安全，如發生意外，衍生出賠償問題，且後續維護管理不容易，已知有風險，縣府卻不顧專業、民意，跟著流行種落羽松，爛攤子留給接手維護的頭份市公所。

古明弘答詢指出，中央路行道樹台灣原生種及外來種，各約占4、5成，落羽松經評估引進台灣，適應中低海拔優美的錐形針葉樹，具四季變化，半濃密樹型佳，列為「特色妝點」選用，尊重專業在中央路要種落羽松130棵，但地方有疑慮，目前種下93棵將研議移植，尚未種的37棵，改種到竹南頭份運動公園水池旁。

苗栗縣頭份市中央路種落羽松當行道樹引發爭議，縣議員温宜靜今天質詢，縣府允諾研議移植。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路種落羽松當行道樹引發爭議，縣議員温宜靜今天質詢，縣府允諾研議移植。記者范榮達／攝影

落羽松 行道樹

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