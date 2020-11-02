兒童遊戲場藏危機 籲建立事故SOP

「兒童遊戲場設施備查率偏低，孩童發生意外後也未有處置SOP，政府應把關！」針對日前於新竹市發生遊樂設施兒童斷指事件，時代力量新竹市議員蔡惠婷與立委邱顯智、王婉諭2日指出，兒童遊樂場設施備查率偏低，發生意外後，也未有停止使用的SOP，要求主管機關負起責任，以保障幼兒安全。

意外後仍繼續營業

當事人10歲男童媽媽在電話連線中說，10月9日帶孩子去新竹巨城百貨8樓奇幻島遊樂場玩，突然被工作人員告知小孩的手受傷流血，送到新竹台大醫院，醫生把傷口打開，就看到左手大拇指整個斷肢，「因為他是左撇子，真的讓人很痛心！」後來有去新竹做備案，到溜滑梯現場拍照，發現棉線就像一把鋒利的刀把手指切斷，小朋友的手指接合狀況仍在持續觀察中。

媽媽說，「業者有詢問需要什麼？廠商有保公共意外責任險，把理賠明細列出來再請他們處理。」媽媽說，她們當天跟員警到遊樂場，溜滑梯有棉線的部分出口已經封起來了，但到隔週10月15日業者仍沒有對溜滑梯做彌補動作，依舊繼續營業，「讓非常多孩子持續暴露在危險之中！」

明確劃分責任歸屬

「CNS15913有針對封閉式軟質遊戲設備做規範。」蔡慧婷指出，如果因為檢驗管理不當而造成孩子受傷，是全台灣相關業者及主管機關要密切關注，遊戲場的耗損率很高，有沒有足夠的人力檢驗？哪些合格？哪些不符合規範？希望全台灣遊戲場都能守護孩童遊玩安全，讓家長帶孩子出門遊玩能安心。

「如果工作人員缺乏急救訓練，發生危險可能會錯失急救時機。」王婉諭表示，由於卻缺乏相關罰則，現場場勘已經過了14天才停止使用，有安全疑慮卻還能繼續營業，難以防止相關意外再次發生。

邱顯智指出，幼兒園歸國教署、公園歸營建署、百貨賣場歸經濟部、農場甚至歸退輔會管，「退輔會怎麼會熟悉兒童遊戲場？」；但根據社家署資料，要到2023年才會完成全部備查，稽查率也偏低；像商場適用消保法、幼兒園適用幼照法，責任散布在各主管機關，適用法規及罰則不一，「如果沒有SOP，家長還敢放心帶孩子去玩遊樂設施嗎？」

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