苗縣府首辦跑酷越野障礙賽 12月通霄登場

苗栗縣政府首次舉辦跑酷障礙結合越野路跑活動，12月將在通霄鎮登場，分為12公里挑戰組及3公里體驗組，即日起開放報名，盼藉由賽事帶動運動休閒風氣、推展地方美食觀光。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天在縣政府1樓大廳舉辦「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」啟動記者會，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦與跑酷運動秘境獵人徐愷等人共同參與，宣布即日起開放報名，競賽總獎金達新台幣20萬元。

苗栗縣政府勞青處長彭德俊表示，為鼓勵愛好運動民眾多參與戶外活動，今年首次舉辦「跑酷越野障礙賽」，採結合跑酷障礙關卡融合越野路跑的新形態路跑活動，在路跑過程中，設計跳躍、攀爬及跨越等10道關卡，兼具健康與娛樂性，大朋友及小朋友都適合參加。

彭德俊指出，「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」，將於12月19日上午9時開跑，分為「12公里跳戰組」以及「3公里體驗組」，共1200個名額，報名費分別為580元及480元，每名參賽者報名禮包含運動T恤、運動帽、運動毛巾、飛牛牧場入場門票等，總價值超過1500元。

徐耀昌表示，這一次跑酷障礙結合路跑活動，選定於通霄鎮舉辦，通霄擁有許多知名景點，例如建於日治時期的通霄神社、近期熱門打卡景點落日大道及心形公路等，除了欣賞美景，賽道補給站還提供在地美食，包含客家粄條、煙燻滷味等，相信一定可以讓參賽選手，收穫滿滿。

勞青處還邀請跑酷運動圈內有豐富經驗的秘境獵人徐愷擔任活動大使，希望鼓勵全台喜歡跑酷及路跑的民眾共襄盛舉。跑酷越野障礙賽採網路報名方式，報名時間自即日起至12月2日止，有興趣者可透過「苗栗FUNYOUNG跑酷越野障礙賽」臉書（Facebook）粉絲專頁，查詢詳細內容。