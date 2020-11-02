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老榕樹冠層有3層顏色 苗栗無人機空拍健檢
無人機空拍成了苗栗縣檢健受保護樹木的好幫手！因樹冠層動輒高10多公尺，人力難以輕易取得診斷，縣府委託林業試驗所進行部分受保護樹木空拍健檢，發現卓蘭鎮苗58線老榕樹冠層有3層顏色、卓蘭鎮山尾伯公廟老榕樹染褐根病，診斷結果建檔並追蹤或救治，為它們健康把關。
縣府配合森林法2015年新增定受保護樹木專章，目前造冊公告95棵受保護樹木，為維護生長健康，縣府定期進行樹木健檢作業，項目包含老樹資料建立、病蟲害診斷、棲地環境調查、土壤硬度測定、量測樹冠幅、樹高胸圍，及非破壞性測定木材腐朽等項目。
縣府指出，受保護樹木地上部的樹幹、根基部可透過專家直接判視，診斷樹木生長健康情形，但樹冠層多逾10公尺以上，往往無法以人力輕易取得診斷，因此委託林試所空拍檢視，全方位診斷健康，相關數據也可作為未來推廣樹木保育的重要資料。
其中，卓蘭鎮苗58線老榕樹冠層有3層深淺不同顏色，縣府就列檔追蹤健康狀況，山尾伯公廟旁老榕樹也在樹冠層發現感染褐根病的跡象，今年啟動救治，10月完成第一階段外科手術，切除染病部位及棲地土壤，有浮在空中之老榕樹的稱號，導根生長狀況良好，進入第二階段的維護作業。
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