老榕樹冠層有3層顏色 苗栗無人機空拍健檢

無人機空拍成了苗栗縣檢健受保護樹木的好幫手！因樹冠層動輒高10多公尺，人力難以輕易取得診斷，縣府委託林業試驗所進行部分受保護樹木空拍健檢，發現卓蘭鎮苗58線老榕樹冠層有3層顏色、卓蘭鎮山尾伯公廟老榕樹染褐根病，診斷結果建檔並追蹤或救治，為它們健康把關。

縣府配合森林法2015年新增定受保護樹木專章，目前造冊公告95棵受保護樹木，為維護生長健康，縣府定期進行樹木健檢作業，項目包含老樹資料建立、病蟲害診斷、棲地環境調查、土壤硬度測定、量測樹冠幅、樹高胸圍，及非破壞性測定木材腐朽等項目。

縣府指出，受保護樹木地上部的樹幹、根基部可透過專家直接判視，診斷樹木生長健康情形，但樹冠層多逾10公尺以上，往往無法以人力輕易取得診斷，因此委託林試所空拍檢視，全方位診斷健康，相關數據也可作為未來推廣樹木保育的重要資料。