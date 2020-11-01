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桃園交通安全月違規執法 10大易肇事路小心荷包失血

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局今天起展開交通安全月執法，各區10大易肇事路段，警方加強取締違規項目執法，建立數據做為防制交通安全依據。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局今天起展開交通安全月執法，各區10大易肇事路段，警方加強取締違規項目執法，建立數據做為防制交通安全依據。記者曾增勳／翻攝

桃園市警局各分局今天起展開交通安全月教育宣導、工程標線及交通執法，市警局交通大隊今天下午指出，因應交通月執法，桃園、中壢、龜山各分局選擇各區10大易肇事路段，包括桃園區三民、永安路口，復興和中正、三民路口，中壢區中華、興仁路口，環中東路和新中北、中山東、龍岡路口，龜山區萬壽路2段、忠義路2段和復興1路，加強取締易肇事違規執法，建立交通安全環境。

市警局交通大隊統計，今年前9月交通事故死傷件數攀高，死亡118件、受傷3萬5千多件，月平均事故死傷3952件較去年同期成長16%，去年11、12月的交通事故死傷件數，平均單月4096件數，較前年同期增加高達53%。交通事故死傷件數攀高，市警局必須正視改善。

市警局交大根據頻頻發生交通事故的桃園、中壢、龜山區路段，各分局竹今天起加強易肇事路段取締違規執法、發掘易肇事違規項目，桃園區易肇事路段以三民、永安路口，復興和中正、三民路口，中正、大興西路口及春日、三民路口等處為主。

中壢區易肇事路段以中華路和興仁、自強一路口，環中東路和新中北、龍岡、龍慈、中山東路口，延平、中正路口等處為主；龜山區易肇事路段以萬壽路2段、忠義路2段及復興1路兩側為主，行車經過小心勿違規。

交大隊長洪志朋表示，今天起的交通安全月，著重教育局深入校園宣導利用各集會場合，宣導行人、機車路權交通安全，交通局加強檢視易肇事路段工程標誌、標線，各分局在各區易肇事路段、路口，加強執法取締易肇事違規項目，將過去未落實違規項目建立數據重新分析，做為日後防制交通事故發生依據。

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