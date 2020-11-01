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台灣民眾黨北桃園服務處揭牌 謝立功：萊豬連署差400份
台灣民眾黨今天下午成立北桃園服務處，祕書長謝立功表示，市長部分會評估與其他政黨合作，或者推派參選人，另談及「標萊豬、護食安」公民連署，他直呼現在只差400份，守護台灣食安，希望大家給予支持。
謝立功表示，南桃園服務處日前於中壢開幕，雖然民眾黨只有5位不分區立委，但都沒有分彼此你我，所有服務案件，需要民眾黨努力都全力以赴。桃竹苗地區停灌，聽都很多農民反應，今天立委賴香伶、邱臣遠等人特別到石門水庫勘查。
台灣民眾黨在公共政策網路參與平台發起「標萊豬、護食安」公民連署，謝立功說，目標5千份的連署，現在還差約400份，不為政黨、不為連署而連署，無論食安、民生議題都很重要，成立服務處也希望多和民眾互動。
另談及選戰，謝立功說，以市長來講，會評估跟其他政黨合作或推派參選人，市議員方面，則因每個選區選的席次都不少，相信絕對有很大的空間，但重要的是不管是選市議員、市長，桃園市民需要什麼才是他們心心念念的優先議題。
桃園市議會議長議長邱奕勝今天也代表議會，歡迎民眾黨在桃園區設立服務處，他表示，無論是什麼政黨都要服務鄉親，用行動來服務民眾，近期最熱議萊豬議題也一樣，各政黨的目標都希望國民能夠健康。
台灣民眾黨總召賴香伶則表示，今天到桃園參加服務處揭牌儀式前，先去了石門水庫視察，由於桃竹苗地區近期停灌，呼籲大家要盡量節水、撐到明年6月，她也說，明天將與立委邱臣遠在經濟委員會上提出相關質詢，為民眾提出解決辦法。
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