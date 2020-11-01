大溪豆干手作超大豆花分食 500人隨意捐做公益

桃園市大溪豆干節邁入第6屆，桃園市觀旅局今天下午舉辦百年好藝活動，延續每年大溪豆干節分食傳統，今年選用加拿大非基改黃豆，由豆腐職人現場手藝製作超大豆花，提供500人分享及發揮愛心做公益，民眾隨意樂捐，即可享用1碗豆花，所有善款全數捐給自閉症協會運用。

桃園市今年2020大溪豆干節主題，緊扣豆類百樣吃法，將豆製美食做法，融入在地生活藝術，台灣豆干料理PK日本豆活動、比較各國美食文化視覺變化，掀起豆干節高潮，副市長高安邦、市府觀旅局長楊勝評現場嘗試製作豆花，還有8國新移民製作特殊配料，讓參與遊客品嚐傳統豆干好味道，場面熱鬧。