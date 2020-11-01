感謝有您醫療品質向前行 桃園表揚優良醫師及醫事人員

桃園市政府衛生局今天上午舉辦109年度桃園市優良醫師及各類醫事人員表揚活動，市長鄭文燦表揚在照護服務及提升專業品質有貢獻的36名醫師、20名醫事人員，感謝他們辛苦付出守護市民健康，希望在全體醫療團隊共同努力下，營造桃園健康幸福城市。

今年優良醫師及各類醫事人員受獎者包含西、中、牙醫師及醫事放射師、醫事檢驗師、臨床及諮商心理師等15類醫事人員，服務領域從臨床、社區延伸至居家醫療照護，照顧民眾從懷孕、出生、早期療育、心理關懷輔導、失智照護到安寧療護的每一個人生階段，同時也肩負薪火相傳的使命，為醫療領域注入新血。

另外，已故牙醫師許世明特頒終身奉獻獎。許醫師74年起，於桃園牙科醫療及保健推動奉獻約35年，98年至101年間擔任桃園縣（市）牙醫師公會理事長，曾參與新航、華航、澎湖空難、峇里島遺體鑑定以及率領醫療團至索羅門群島義診，拓展我國醫療外交，服務當地有牙科需求的病人。為推動全國牙醫醫療品質，許世明醫師於牙醫師公會全國聯合會貢獻長達18年，改變牙醫界生態及造福全體會員，貢獻卓著。

獲表揚的還有桃園市醫師公會理事長謝渙發醫師擔任理事長期間，適逢新型冠狀病毒肺炎流行（2020元月起），率領桃園市醫師公會全體理監事及會務人員配合中央疫情指揮中心，及桃園市衛生局防疫政策，協助公會全體基層醫療院所及醫院，做好防疫物資之快速有效分配，疫情及檢疫隔離的工作，並致力安撫第一線醫療人員的不安。

桃園市牙醫師公會黃國光理事長行醫25年多，投入牙周病的研究及治療，雖在明亮的牙醫診所開業，但心卻始終向著桃園市的偏鄉醫療資源缺乏區域，任職理事長期間，推動醫療團於偏鄉校園巡迴醫療服務，協助衛生局規畫沿海牙科醫療站的建置，長期奉獻口腔醫療照顧，辦理社會公益活動並致力亞洲區域如韓國、日本等牙科醫學交流，進而提升本市牙醫界形象，績效卓著。

桃園市中醫師公會理事長何紹彰醫師協助推動助孕養胎及中醫戒毒癮計畫，今年新冠病毒肺炎疫情期間中醫配合通訊診療服務，在偏鄉醫療地區啟動中醫巡迴醫療服務，成功將復興區各里完成中醫醫療布署，達成全區都有中醫醫療服務，拓展中醫多元服務。