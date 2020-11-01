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竹林山觀音過頭媽遶境爆熱 龜山鶯歌坪位慶典掀高潮
新北市林口竹林山觀音寺「觀音佛祖過頭媽」近220年坪位遶境傳承，今天在桃園市龜山區公所前舉辦觀音過頭媽巡迴龜山、鶯歌坪位慶典遶境踩街活動，過頭媽進駐龜山、鶯歌坪位輪值，市長鄭文燦與民代迎媽祖，鄭希望透過「過頭媽」遶境宗教慶典，保佑家戶平安、建設進步。
竹林山寺「觀音過頭媽」、亦稱「巡迴媽」，相傳自清代嘉慶6年（西元1801年）起分18個坪位巡迴繞境駐駕，迄今219年歷史，受到都市發展，多年前已將18坪位縮減為新北市林口及桃園市9個坪位，每9年輪值1次，過頭媽每年巡迴各坪位庇佑信眾、排憂解難，今年過頭媽駕駐龜山、鶯歌坪位27里信眾祈福1年。
竹林山寺觀音佛祖「過頭媽」移鑾爐主厝安座駐駕慶典、遶境及踩街活動，信眾熱情「刈單」祈福，鄭文燦會同市議員林正峰、林俐玲、陳雅倫等地方人士扶轎，舞龍獅、仙女花藝陣裝扮及信眾參拜，鞭炮聲不絕、場面熱鬧。鄭文燦說，桃園觀音佛祖過頭媽遶境慶典已有200多年歷史，是北台灣重要宗教慶典活動之一，所到之處消災解厄、地方平安。
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