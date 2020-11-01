竹林山觀音過頭媽遶境爆熱 龜山鶯歌坪位慶典掀高潮

新北市林口竹林山觀音寺「觀音佛祖過頭媽」近220年坪位遶境傳承，今天在桃園市龜山區公所前舉辦觀音過頭媽巡迴龜山、鶯歌坪位慶典遶境踩街活動，過頭媽進駐龜山、鶯歌坪位輪值，市長鄭文燦與民代迎媽祖，鄭希望透過「過頭媽」遶境宗教慶典，保佑家戶平安、建設進步。

竹林山寺「觀音過頭媽」、亦稱「巡迴媽」，相傳自清代嘉慶6年（西元1801年）起分18個坪位巡迴繞境駐駕，迄今219年歷史，受到都市發展，多年前已將18坪位縮減為新北市林口及桃園市9個坪位，每9年輪值1次，過頭媽每年巡迴各坪位庇佑信眾、排憂解難，今年過頭媽駕駐龜山、鶯歌坪位27里信眾祈福1年。