桃園高鐵廣場萬聖城8日前每晚光雕秀 拍照打卡送萬聖禮

桃園市首度舉辦萬聖城活動，即日起至8日在桃園高鐵站前廣場盛大展開，有大彩蛋—光雕秀及8座大型藝術裝置。

市政府觀光旅遊局表示，萬聖城走「邪惡無害、怖可愛」風格，以女巫、海妖、南瓜人、吸血鬼及骷髏人5位鬼明星為主角，設計8座大型裝置藝術，從入口一進來先經過的邪惡古堡的大門、南瓜人的料理小教室、神秘的魔幻月亮、德古拉的裝死顛倒屋、女巫的歪邀蛋糕列車、海妖的美人魚夢、骷髏的亡靈祭典以及笑咧咧萬聖王國城堡，城內兩側的迎賓大道還有兔燈、互動拍照牆、高3公尺的漂浮鬼怪，以及抬頭就能看到的大型燈棚，讓民眾一進來，馬上就來到萬聖節的驚奇世界，而且白天與夜晚都有不同的視覺效果，一定是不容錯過的拍照打卡熱點。

觀旅局說明，今天晚上至8日晚上6點開始，每半小時安排5分鐘的精采光雕秀，有德古拉、南瓜人、海妖、骷髏、女巫，還有外星人、鯊魚、恐龍、殭屍等特殊來賓，適合大朋友、小朋友共同來欣賞。