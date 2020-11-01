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桃園高鐵廣場萬聖城8日前每晚光雕秀 拍照打卡送萬聖禮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園萬聖城展至8日。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城展至8日。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市首度舉辦萬聖城活動，即日起至8日在桃園高鐵站前廣場盛大展開，有大彩蛋—光雕秀及8座大型藝術裝置。

市政府觀光旅遊局表示，萬聖城走「邪惡無害、怖可愛」風格，以女巫、海妖、南瓜人、吸血鬼及骷髏人5位鬼明星為主角，設計8座大型裝置藝術，從入口一進來先經過的邪惡古堡的大門、南瓜人的料理小教室、神秘的魔幻月亮、德古拉的裝死顛倒屋、女巫的歪邀蛋糕列車、海妖的美人魚夢、骷髏的亡靈祭典以及笑咧咧萬聖王國城堡，城內兩側的迎賓大道還有兔燈、互動拍照牆、高3公尺的漂浮鬼怪，以及抬頭就能看到的大型燈棚，讓民眾一進來，馬上就來到萬聖節的驚奇世界，而且白天與夜晚都有不同的視覺效果，一定是不容錯過的拍照打卡熱點。

觀旅局說明，今天晚上至8日晚上6點開始，每半小時安排5分鐘的精采光雕秀，有德古拉、南瓜人、海妖、骷髏、女巫，還有外星人、鯊魚、恐龍、殭屍等特殊來賓，適合大朋友、小朋友共同來欣賞。

現場還有拍照打卡兌換限量萬聖節小禮、「骷髏的亡靈祭典」骨頭籤詩占卜、ㄚ桃園哥萬聖節兒童劇、親子創意變裝選拔秀、妖怪市集吃美食等各項活動，歡迎闔家前往歡慶萬聖節。詳細活動資訊，請上活動官網（http://halloweencity.tycg.gov.tw/）或「樂遊桃園」FB粉絲團（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。

現場打卡拍照送萬聖禮。圖／桃園市觀光旅遊局提供
現場打卡拍照送萬聖禮。圖／桃園市觀光旅遊局提供

萬聖節

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