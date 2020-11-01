總獎金16萬2千 原民傳統弓射箭比賽7、8日泰安鄉登場

苗栗縣泰安鄉公所弘揚祖先傳統智慧及射箭技能，第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，總獎16萬2000元，鄉長劉美蘭歡迎各地傳統弓射箭好手參加，即日到3日線上報名。

泰安鄉公所指出，今年競賽項目重現全運會選拔競賽活動，將原住民傳統技藝文化保留，以傳統競技項目為主，包括傳統弓射箭、傳統拔河及負重接力等項目，並結合象鼻國小「運動 i 臺灣計畫-109年度北區泰雅族原住民傳統文化競技運動大會」，辦理全國性傳統弓射箭競賽與傳統拔河與負重接力，選拔優勝人員及隊伍參加明年全國原住民族運動會，爭取最高榮譽。