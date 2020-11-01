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總獎金16萬2千 原民傳統弓射箭比賽7、8日泰安鄉登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，公所歡迎報名。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣泰安鄉第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，公所歡迎報名。圖／泰安鄉公所提供

苗栗縣泰安鄉公所弘揚祖先傳統智慧及射箭技能，第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，總獎16萬2000元，鄉長劉美蘭歡迎各地傳統弓射箭好手參加，即日到3日線上報名

泰安鄉公所指出，今年競賽項目重現全運會選拔競賽活動，將原住民傳統技藝文化保留，以傳統競技項目為主，包括傳統弓射箭、傳統拔河及負重接力等項目，並結合象鼻國小「運動 i 臺灣計畫-109年度北區泰雅族原住民傳統文化競技運動大會」，辦理全國性傳統弓射箭競賽與傳統拔河與負重接力，選拔優勝人員及隊伍參加明年全國原住民族運動會，爭取最高榮譽。

賽事目的鼓勵原住民積極參與運動，發展原住民體育，提昇原住民體能，並傳承原住民族勇士精神印象及傳統射箭文化技藝，激發參與正向運動風氣，提倡全民運動、凝聚各族群共識及部落生活文化交流，進而產生民族自信心，傳承泰雅文化，相關活動訊息可上泰安鄉公所官網查詢。

苗栗縣泰安鄉第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，公所歡迎報名。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣泰安鄉第四屆鄉長盃全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽11月7、8日，在泰安鄉象鼻國小辦理，公所歡迎報名。圖／泰安鄉公所提供

原住民 傳統文化

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