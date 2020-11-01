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好事會「花生」 後龍溪洲社區大旗艦計畫展現成果
苗栗縣第一個由衛生福利部補助辦理福利社區化旗艦型計畫（大旗艦計畫），今天辦理「好事會花生─後龍福利社區多元培力計畫成果展」，結合動態表演、靜態展示，社區招牌特產花生成焦點，吸引了目光，挹注了活力， 成功經驗將擴大推展。
今天成果展在後龍鎮新港國中小學活動中心禮堂舉辦，苗栗縣長徐耀昌、縣議會副議長李文斌、縣議員林寶珠、鄭秋風、劉順松等人與會，溪洲社區大旗艦計畫今年獲得衛福部補助70萬元，縣府再補助經費30萬元辦理，動、靜態展現成果，尤其溪洲花生特產及加工、文創商品，「好事會花生」創造社區收，更是備受肯定。
大旗艦團隊以溪洲社區為首，擔任領航社區，帶領水尾社區、豐富社區、海埔社區、埔頂社區及南港社區5個協力社區所組成，8個子計畫以「培力」為計畫主軸，服務對象多元，包含老人福利、老少共學、新住民培力、社區幹部增能及志工培力等。
徐耀昌表示，過去社區都是單打獨鬥，常常陷困境，縣府形塑「聯合社區」的精神與風氣，今年與育達科技大學合作成立「苗栗縣福栗社區化育成中心」，推動以社區相互陪伴成長的大旗艦計畫，希望社區合作模式，擴散到其他的鄉鎮市，讓所有的社區都能夠「自主、活力、幸福、永續」發展，讓苗栗更幸福。
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