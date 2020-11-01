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風禾公園飄豬糞味？ 環保局推估2原因

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市民日前在臉書抱怨，指出正光路到風禾公園路上常聞到豬糞味，引起網友們熱議；桃園市環保局回應，尚無接獲民眾陳情，建議民眾若有聞到臭味可馬上通知相關單位，會儘速派員查看。記者陳夢茹／攝影
桃園市民日前在臉書抱怨，指出正光路到風禾公園路上常聞到豬糞味，引起網友們熱議；桃園市環保局回應，尚無接獲民眾陳情，建議民眾若有聞到臭味可馬上通知相關單位，會儘速派員查看。記者陳夢茹／攝影

桃園市民日前在臉書抱怨，指出正光路到風禾公園路上常聞到豬糞味，引起網友們熱議；對此桃園市環保局回應，尚無接獲民眾陳情，推估出2種原因，不過由於氣味難稽查，建議民眾若有聞到臭味要馬上通知相關單位，會儘速派員查看。

風禾公園有多項特色遊樂設施，超人氣滾輪溜滑梯更深受小朋友喜愛，近年成為熱門的親子公園，不過日前有市民發文詢問，在正光路到風禾公園附近常聞到臭味、豬糞味，讓不少當地居民、常孩子到公園玩耍的民眾紛紛附和。

網友熱烈回應「一路走過去只要是順風處全部都是化糞池味」、「天氣很好、拍照很好拍，但臭臭的」、「幾乎每天晚上遛狗都有這個味道」、「風禾公園時不時聞到臭水溝味」，另也有人建議打1999向市府單位反映。

環保局表示，近期沒有民眾陳情，不過由地理位置可推估2種原因，因風禾公園鄰近茄苳溪，第一種可能為河川上游處農畜牧場排放汙水所致，第二種可能是民生汙水導入河川，桃園民生汙水尚未完全接管，若民眾恰好待在迎風處才會聞到氨味。

環保局說，由於氣味稽查不易，建議民眾若有聞到臭味要馬上通報相關單位，如接獲陳情，會先派員到現場聞味道、對水質進行量測，並到河川上流去看是否有顏色不一樣的可疑水質。

汙水下水道建置日前曾被議員點名要再加強，水務局指出，桃園汙水下水道接管率，截至今年9月30日，以1戶4人計算，普及率為24%，相較去年底新增1.5萬戶，普及率上升2.4％，全市累積接管戶數為13.5萬戶，會持續推動。

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