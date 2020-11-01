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竹縣今年投1.7億改善70處道路 預計年底全數完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今年編列1.7億元預算，預計改善約70處路段品質，提供用路人安全無虞的行車空間，圖為關西鎮竹21線。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府今年編列1.7億元預算，預計改善約70處路段品質，提供用路人安全無虞的行車空間，圖為關西鎮竹21線。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府推動路平專案至今10年，共投入23.5億元，累積鋪設長達499.95公里、人孔蓋調降高達9198座，今年縣府也編列1.7億元預算，針對13鄉鎮編號道路，及地方座談會所提出建議改善路段為主，預計改善約70處路段，長度達48公里，並調降200個人手孔蓋，改善工程已於10月底開工，預計年底前全數完工。

縣長楊文科表示，日前到13鄉鎮市舉辦地方建設座談會，不少鄉鎮市公所及當地村、里長，都提出公所管轄的道路欠缺經費重新鋪設，因此指示縣府工務處，將部分公所請求協助路段納入縣府路平專案，給用路人安全無虞的行車空間。

工務處表示，今年預計改善70處路段，涵蓋13鄉鎮市，其中，主要道路包含竹北市的縣道118線(中正東路)、興隆路二段、鳳崗路五段；湖口鄉竹12線、竹5線、縣道117線；新豐鄉建興路二段、竹1線、竹3線2.8K旁、竹1-1線3.5K旁、竹1-2線2.4K旁、竹2-1線2.4K旁等。

竹東鎮縣道122線、竹37線、竹48線、縣道115線延伸段(公道路)、竹37線至五指山路口；北埔鄉竹37線(長興街)；芎林鄉竹21線；關西鎮竹21線、竹30-1線1.2k岔路口道路、竹21線4.3k岔路口道路、竹21線4.2k岔路口道路；新埔鎮115線(仁愛路)、竹14線、舊19線(三聖路)、竹14線2K旁(褒忠路)。

峨眉鄉竹41線、竹43線、竹81線；橫山鄉竹33線、竹34線、竹35線；寶山鄉竹47-1線、竹84線、竹47線、竹47線7.2K旁；五峰鄉竹63線、竹67線、清石道路；尖石鄉縣道120線、竹60線等。

工務處說，施工期間將避開雨天及上下班尖峰時段，減少交通衝擊，也希望民眾能多多體諒，為確保工程品質，期間將加強施工查核，打造安全的行車空間。

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