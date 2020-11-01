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護理之家辦銀髮活躍夏令營 長輩玩彈力球練肌力

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台北榮總新竹分院附設護理之家成立「銀髮活躍夏令營」，幫助輪椅族群及長者以坐姿方式安全的活動，舒展上半身肢體，鍛鍊大小腿肌力。圖／台北榮總新竹分院提供
台北榮總新竹分院附設護理之家成立「銀髮活躍夏令營」，幫助輪椅族群及長者以坐姿方式安全的活動，舒展上半身肢體，鍛鍊大小腿肌力。圖／台北榮總新竹分院提供

為協助機構長者在防疫生活中維持健康與體能，有效提升免疫力，台北榮總新竹分院附設護理之家成立「銀髮活躍夏令營」，由專業指導教練到院教學，經過設計的體適能活動，不僅能促進長輩心智功能及人際關係，更維持肌力及延緩失能，長輩們也展現無比專注的熱情。

北榮新竹分院附設護理之家表示，為期8周的體適能活動，聘請新竹市浪斯邦尼運動教室銀髮族指導教練朱宏仁，幫助輪椅族群及長者以坐姿方式安全的活動，舒展上半身肢體，鍛鍊大小腿肌力，增加全身血液循環，教練帶領長者反覆練習，並觀察能力及限制，多數都能跟上動作。

朱宏仁說，運動不分族群，更可以帶來好心情，有慢性病的症狀也能獲得改善，活動中也使用彈力帶、彈力球及簡易的團體遊戲，多元設計提高長輩參與度也令過程更有趣。

「做運動非常好，大家一起做更有動力！」北榮新竹分院附設護理之家表示，參與活動者有4名90歲及6名80歲以上的長輩，認真熱情的程度完全不輸年輕人，透過短時間、規律性、循環性的簡易運動，配合呼吸與體能，從而達到全身性的訓練，老師及家屬們也隊長輩展現的熱情相當感動。

北榮新竹分院院長彭家勛表示，雖然面臨疫情考驗，機構內落實勤洗手、戴口罩及保持適當的社交距離，讓長輩們獲得妥適的照顧，而保持健康活力維持體能仍是抗疫良方，因此安排長照多元課程訓練肌力、肌耐力、平衡感等體適能活動，讓長輩在通風良好的環境下，保持安全距離，放鬆享有運動帶來的好處，生活更健康。

活動中也使用彈力帶、彈力球及簡易的團體遊戲，多元設計提高長輩參與度也令過程更有趣。圖／台北榮總新竹分院提供
活動中也使用彈力帶、彈力球及簡易的團體遊戲，多元設計提高長輩參與度也令過程更有趣。圖／台北榮總新竹分院提供

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