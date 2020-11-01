聽新聞
test
0:00 / 0:00
護理之家辦銀髮活躍夏令營 長輩玩彈力球練肌力
為協助機構長者在防疫生活中維持健康與體能，有效提升免疫力，台北榮總新竹分院附設護理之家成立「銀髮活躍夏令營」，由專業指導教練到院教學，經過設計的體適能活動，不僅能促進長輩心智功能及人際關係，更維持肌力及延緩失能，長輩們也展現無比專注的熱情。
北榮新竹分院附設護理之家表示，為期8周的體適能活動，聘請新竹市浪斯邦尼運動教室銀髮族指導教練朱宏仁，幫助輪椅族群及長者以坐姿方式安全的活動，舒展上半身肢體，鍛鍊大小腿肌力，增加全身血液循環，教練帶領長者反覆練習，並觀察能力及限制，多數都能跟上動作。
朱宏仁說，運動不分族群，更可以帶來好心情，有慢性病的症狀也能獲得改善，活動中也使用彈力帶、彈力球及簡易的團體遊戲，多元設計提高長輩參與度也令過程更有趣。
「做運動非常好，大家一起做更有動力！」北榮新竹分院附設護理之家表示，參與活動者有4名90歲及6名80歲以上的長輩，認真熱情的程度完全不輸年輕人，透過短時間、規律性、循環性的簡易運動，配合呼吸與體能，從而達到全身性的訓練，老師及家屬們也隊長輩展現的熱情相當感動。
北榮新竹分院院長彭家勛表示，雖然面臨疫情考驗，機構內落實勤洗手、戴口罩及保持適當的社交距離，讓長輩們獲得妥適的照顧，而保持健康活力維持體能仍是抗疫良方，因此安排長照多元課程訓練肌力、肌耐力、平衡感等體適能活動，讓長輩在通風良好的環境下，保持安全距離，放鬆享有運動帶來的好處，生活更健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言