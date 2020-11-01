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影／機械設備廠老闆斜槓考16張證照 創精品咖啡
新竹機械設備廠老闆陳福壽早期從事燈具、科技廠封測設備生產，10年前在好友介紹下接觸咖啡，一起投資咖啡原料行業，因緣際會替好友代打前往美國參加咖啡評鑑師考試，一次就考上咖啡評鑑師、杯測師，回台後展開斜槓人生，至今已有16張咖啡相關國際證照，也在新竹市開了一家咖啡館，望未來能推出華人精品咖啡品牌。
陳福壽說，2011年他在生豆貿易商的邀請下與好友準備到美國參加咖啡評鑑師考試，不料友人卻因簽證問題卡關，最後只好由他硬著頭皮打頭陣，即使考試期間都因時差與壓力失眠，他仍一舉考取，同時也在味覺測試中發現，東方人的舌頭敏銳度高，因此讓他興起開拓咖啡事業的想法。
談起投入咖啡領域，陳福壽說，他花了很多功夫到各地考察學習，發現愛喝咖啡的人很多，但大部分的人只將咖啡當作提神飲料，會對身體造成負擔，喝的並不健康，因此他2016年在新竹市展店，取名為「紫進咖啡」，希望推廣咖啡，也結合在地特產發明創意咖啡，包括寶山黑糖拿鐵與北埔杏仁露製作的杏仁拿鐵。
陳福壽說，他將機械專業的製作經驗與流程套用在咖啡領域，將一些咖啡器材進行改良，包括將磨豆機加裝顆粒粗細表，自行設計手沖咖啡專用架與咖啡機清渣器，改良後的器材讓員工使用，除了提升安全性，也更加順手。烘豆時每個環節也都以機械製作的SOP進行控管，他的夢想就是推出華人界精品咖啡品牌，有朝一日讓台灣咖啡站上國際舞台。
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