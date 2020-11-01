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手機傘多一隻手紅到日本 苗栗火車站展示被三隻手摸走

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府SBIR地方產業創新研發成果展10月21日開展，副縣長鄧桂菊（右）大為驚艷手機傘。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府SBIR地方產業創新研發成果展10月21日開展，副縣長鄧桂菊（右）大為驚艷手機傘。記者范榮達／攝影

台灣專利手機自拍傘發明，「多一隻手」紅到日本，前天在台灣鐵路局苗栗車站空廊的展示體驗攤位不翼而發，發明人之一國立聯合大學工業設計系副教授、設計與品牌研究中心主任徐義權無奈，只有正面思考，認為產品夠有趣，識貨的人「借」走了。

苗栗縣政府SBIR地方產業創新研發成果展，10月21日起1個月在苗栗火車站空廊展示10多件作品，包括手機傘、磁吸神轉拖、螢火蟲瓶蓋燈等，副縣長鄧桂菊看展時大為驚艷，展示攤位沒有派員看顧，徐義權10月30日晚上10時要收攤時，發現供體驗的手機傘不翼而飛，只能緊急調用樣品應急。

手機傘發明人徐義權、太太陳卓雲、兒子聯大研究生徐捷中，他們來自3D印表機靈感，讚嘆磁鐵圈、球頭、長桿的動作，腦力激盪可以轉用到拖把、手機傘，其中，手機傘利用磁吸座將手機吸附在雨傘柄自拍、當三角架，撐雨傘還可以使用手機導航等功能，磁吸座還可當手機撐架，手機傘並取得台灣專利。

徐義權說，有如多一隻手的手機傘紅到日本，友人傳給他網路上10月29日報導手機傘多功能，內容誤以為日本人做的雨傘，時機相當巧合，隔天10月30日晚間收攤時，苗栗火車站展示攤位供體驗的手機傘就失竊，攤位因此告示「展示物品歡迎互動，請勿拿走」警語。

縣府工商發展處指出，縣府共核定補助107件SBIR計畫，總經費7236.6萬餘元，多項研發產品榮獲巴黎國際發明展獎項，SBIR成果展挑選年輕世代成功參與的亮點產品參展，展現創新研發能力，更讓世界看見苗栗產業競爭力，歡迎多多參觀。

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