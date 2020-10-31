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新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街
新竹市一年一度大活動的萬聖節大遊行，今天晚間在市府前登場，不少家長帶著孩子變裝參加，連市長林智堅都大玩cosplay，扮演經典電玩遊戲角色「瑪利歐」，萬人擠爆市區道路，周圍店家也參加活動發放糖果，讓不少小朋友登門討糖充滿歡笑。
今年新竹市政府團隊以電玩遊戲瑪利歐為主題，化身角色如香菇奇諾比奧、公主碧琪、恐龍耀西、庫巴等，市長也身著瑪利歐角色服裝騎著耀西登場，不少小朋友見到市長紛紛大叫，搶著上前想合照，擠爆市府廣場。
林智堅就透露，他的孩子們也非常期待萬聖節，一直打聽爸爸打扮什麼，今年他看見switch紅翻，讓「超級瑪莉」又再次流行，小孩都在玩，讓他想起小時候玩「超級瑪莉」的回憶，才決定打扮成騎著耀西的「瑪利歐」。
他還表示，相信很多家長跟他一樣，透過萬聖節一起和孩子合作準備裝扮，讓親子關係更緊密；新竹市不只是兒童城市，更是幸福宜居城市，不僅有建設，更有優質藝文活動 ，很開心看到家長帶著孩子來參加變裝遊行，大家的熱情參與，讓新竹市萬聖節活動一年比一年精采。
市府教育處表示，遊行活動超過30家的店家加入，沿途更規畫表演團隊，民眾可以沿路欣賞舊城區古蹟及護城河美麗光影，不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色，和周圍店家互動討糖，現場熱鬧非凡，活動也針對10歲以下兒童，700個「小精靈髮箍」，但不到30分鐘就發光。
教育處代理處長沈靜濤表示，為讓無法現場感受歡樂氛圍的民眾也能同樂，新竹市政府臉書專頁「新竹市 新鮮事」將直播現場的畫面，邀請全國民眾在家都能感受新竹市的活動氣氛魅力。
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