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近萬人湧入竹北水圳公園 陳零九、高爾宣將上台開唱

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
音樂會從下午5點開始，竹北森林水圳公園至少超過5千民眾湧入。記者巫鴻瑋／攝影
音樂會從下午5點開始，竹北森林水圳公園至少超過5千民眾湧入。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府今晚在竹北水圳森林公園舉行秋遊星夜季系列活動「炫音星空音樂會」，目前活動已經進入壓軸高潮，縣長楊文科也已經到場，並與歌手陳零九在台上互動，稍後高爾宣也將登台壓軸開唱，不少民眾今天白天就已經到現場卡位，音樂會現場被擠得水洩不通。

炫音星空音樂會從今天下午5點就已經開始，首先登場的表演團體G5SH就以動感的電音炒熱現場氣氛，不少參加民眾都是家長帶著小朋友趁假日到公園欣賞音樂會，在台上表演者帶動下，許多人都從野餐墊上站起，隨著電音節奏跳動身軀。

稍早下午4點時，新竹攻城獅職業籃球隊也到現場與民眾進行見面會，還現場發放限量200張海報，更有民眾爭搶拍攝球員風采，竹北警分局也加派警力到場維持周遭交通，停車場更在入夜之後一位難求，人潮不斷湧入。

今天也是公園內夜間必訪夢幻景點「星夜森林」藝術裝置，最後一天展出，許多爸媽在上午就帶著小朋友前來與高達3公尺的竹縣最萌吉祥物皮皮獅合照，現場市集也同樣人潮滿滿。

活動現場提供野餐墊租借，不少家長都提早到場卡位。記者巫鴻瑋／攝影
活動現場提供野餐墊租借，不少家長都提早到場卡位。記者巫鴻瑋／攝影
竹北水圳公園舉行炫音星空音樂會，現場市集被民眾擠得滿滿。記者巫鴻瑋／攝影
竹北水圳公園舉行炫音星空音樂會，現場市集被民眾擠得滿滿。記者巫鴻瑋／攝影

音樂會 新竹 楊文科

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