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桃市復興區打造咖啡產業鏈 農民盼開咖啡廳圓夢

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市復興區欲發展咖啡產業，復興區公所今年與萬能科大攜手，推動「咖啡產業輔導計畫」。圖／林水泉提供
桃園市復興區欲發展咖啡產業，復興區公所今年與萬能科大攜手，推動「咖啡產業輔導計畫」。圖／林水泉提供

桃園市復興區欲發展咖啡產業，復興區公所今年與萬能科大攜手，推動「咖啡產業輔導計畫」，希望打造集合咖啡豆生產、加工、販售，甚至觀光的完整產業鏈。

輔導計畫參與人、萬能科大觀光休閒系副教授林水泉指出，全台約有82.8%的民眾有飲用杯裝咖啡的習慣，國內咖啡市場大。且目前市面上咖啡豆多為外國進口，本土咖啡豆稀少，對消費者新鮮，若能種出有別其它咖啡的特殊風味，一定能打響復興咖啡的知名度。

復興全區海拔高度從300至1400公尺都有，團隊針對各地氣候(氣溫、濕度、雨量、風向)、土質等環境因素進行調查，找出最適合種植的咖啡品種，供咖啡農參考，以種出最大產量及優質的咖啡豆。

林水泉說，團隊第一階段著手復興區咖啡農作及產業調查，並開設「咖啡入門課程」，教導農民種植、烘焙、沖泡咖啡等入門知識，為產業未來打基礎；之後規畫，前往農民的咖啡園實地輔導、參訪古坑石壁嵩岳咖啡園。未來進一步，進行「咖啡分級」、「品牌建立」、「公辦烘培坊」、「進階課程」、「產業升級」等中長期計畫，與配合地方創生計畫，發展休閒農業，將「咖啡」打造復興區新亮點。

復興區咖啡農林先生表示，自家的農場位於復興三民里，10多年前，古坑咖啡正夯，喝咖啡蔚為風潮，有個開「咖啡廳」的夢想，於山谷地種下第一批、約3、40株咖啡樹，由於農場臨近石門水庫，土壤肥沃，不用施肥就能收成良好，也沒有遇病蟲害。

林先生說，今年參加公所開設的咖啡課程，學習到咖啡沖泡技巧，未來也希望開一間自己的咖啡廳圓夢，從咖啡豆的生產、烘焙、沖泡全由自己經手、把關，讓遊客在雲霧繚繞的復興山間品嘗好咖啡。

咖啡廳 石門水庫 古坑

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