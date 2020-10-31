鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

日本漫畫家吾峠呼世晴作品「鬼滅之刃」改編成動畫後爆紅，桃園市長鄭文燦今天在臉書PO出一段影片，他穿上綠黑格子浴衣、戴上假髮，扮成動畫主角炭治郎，替今天開跑的桃園萬聖城活動宣傳，鄭福氣滿滿的扮相立刻引來大批網友討論，有人說「臉有點腫」、「發福後的炭治郎」，由於鬼滅之刃有多樣呼吸法招式，還有人虧鄭是「呼吸也會胖的體質」。

萬聖節瘋變裝，鄭文燦也跟風扮起「鬼滅之刃」主角，他今天在臉書發文放上變裝影片，寫道「今天化身為竈門燦治郎，要來消滅在桃園的邪惡氣息！」扮成炭治郎的鄭文燦也盡責地在影片中宣傳，今天起一連9天在桃園高鐵站前廣場登場的萬聖節活動。

不過，鄭文燦的扮相引起不少鬼滅之刃迷討論，有人說好搞笑好瞎，但炭治郎額頭上有疤，「燦治郎卻沒有」，也有人虧鄭文燦是發福後的炭治郎，「是胖治郎吧！」「可能是剛跟鬼打完⋯臉有一點腫XD」、「後面背的是不是都是食物」。

鄭文燦說，桃園萬聖城現場布置8座大型裝置藝術，今天起至11月8日還有城堡光雕秀，今晚將舉行萬聖節變裝演唱會，將邀來玖壹壹、鼓鼓、龔言脩、閻奕格、陳芳語、潘裕文、曾沛慈、屁孩等藝人熱鬧開唱，歡迎大家共襄盛舉。