聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖
日本漫畫家吾峠呼世晴作品「鬼滅之刃」改編成動畫後爆紅，桃園市長鄭文燦今天在臉書PO出一段影片，他穿上綠黑格子浴衣、戴上假髮，扮成動畫主角炭治郎，替今天開跑的桃園萬聖城活動宣傳，鄭福氣滿滿的扮相立刻引來大批網友討論，有人說「臉有點腫」、「發福後的炭治郎」，由於鬼滅之刃有多樣呼吸法招式，還有人虧鄭是「呼吸也會胖的體質」。
萬聖節瘋變裝，鄭文燦也跟風扮起「鬼滅之刃」主角，他今天在臉書發文放上變裝影片，寫道「今天化身為竈門燦治郎，要來消滅在桃園的邪惡氣息！」扮成炭治郎的鄭文燦也盡責地在影片中宣傳，今天起一連9天在桃園高鐵站前廣場登場的萬聖節活動。
不過，鄭文燦的扮相引起不少鬼滅之刃迷討論，有人說好搞笑好瞎，但炭治郎額頭上有疤，「燦治郎卻沒有」，也有人虧鄭文燦是發福後的炭治郎，「是胖治郎吧！」「可能是剛跟鬼打完⋯臉有一點腫XD」、「後面背的是不是都是食物」。
鄭文燦說，桃園萬聖城現場布置8座大型裝置藝術，今天起至11月8日還有城堡光雕秀，今晚將舉行萬聖節變裝演唱會，將邀來玖壹壹、鼓鼓、龔言脩、閻奕格、陳芳語、潘裕文、曾沛慈、屁孩等藝人熱鬧開唱，歡迎大家共襄盛舉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言