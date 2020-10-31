竹縣理事長盃國小桌球賽開打 211位小球員同場拼球技

新竹科技產業服務協會今天在新竹縣立東興國中舉行「2020理事長盃國小桌球錦標賽」，吸引新竹縣市11所小學、35隊，總計211位小選手參加，協會理事長、新竹縣長楊文科上午出席比賽開幕，他表示希望能促進新竹縣市跨縣市運動交流，明年也會持續舉辦，讓更多小球員有發揮表現的舞台。

楊文科說，協會於去年第一次舉辦理事長盃國小桌球賽就大受新竹縣市國小師生歡迎，今年再度舉辦桌球及羽球賽，主要是希望促成新竹地區跨縣市的運動交流，同時吸引教練、老師及家長們的投入，為紮根基層運動實力共同努力。

理事長盃國小桌球錦標賽今年委由竹縣中小學體育促進會承辦，新竹縣就有7所小學共22隊參加，竹市也有4校13隊參加，超過300名教練、師生共襄盛舉；新豐國小校長柯幸宜就表示，比賽分為高年級、中年級，並採男女分組比賽，各組的前3名將可獲得獎盃、獎金及獎狀鼓勵。