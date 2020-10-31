聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣理事長盃國小桌球賽開打 211位小球員同場拼球技

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科也下場露兩手，更說希望能藉桌球比賽讓新竹縣與新竹市有更多交流。圖／縣府提供
縣長楊文科也下場露兩手，更說希望能藉桌球比賽讓新竹縣與新竹市有更多交流。圖／縣府提供

新竹科技產業服務協會今天在新竹縣立東興國中舉行「2020理事長盃國小桌球錦標賽」，吸引新竹縣市11所小學、35隊，總計211位小選手參加，協會理事長、新竹縣長楊文科上午出席比賽開幕，他表示希望能促進新竹縣市跨縣市運動交流，明年也會持續舉辦，讓更多小球員有發揮表現的舞台。

楊文科說，協會於去年第一次舉辦理事長盃國小桌球賽就大受新竹縣市國小師生歡迎，今年再度舉辦桌球及羽球賽，主要是希望促成新竹地區跨縣市的運動交流，同時吸引教練、老師及家長們的投入，為紮根基層運動實力共同努力。

理事長盃國小桌球錦標賽今年委由竹縣中小學體育促進會承辦，新竹縣就有7所小學共22隊參加，竹市也有4校13隊參加，超過300名教練、師生共襄盛舉；新豐國小校長柯幸宜就表示，比賽分為高年級、中年級，並採男女分組比賽，各組的前3名將可獲得獎盃、獎金及獎狀鼓勵。

新竹科技產業服務協會表示，未來會持續舉辦相關活動，協會也秉持知識提升、技術交流、學術研究、凝聚會員感情、服務科技產業、創造就業機會、關懷弱勢族群等，以加強產官學研的跨領域交流為目標。

理事長盃桌球賽今天在東興國中活動中心舉行，吸引超過200名國小選手參加。圖／縣府提供
理事長盃桌球賽今天在東興國中活動中心舉行，吸引超過200名國小選手參加。圖／縣府提供
理事長盃桌球賽今天在東興國中活動中心舉行，吸引超過200名國小選手參加。圖／縣府提供
理事長盃桌球賽今天在東興國中活動中心舉行，吸引超過200名國小選手參加。圖／縣府提供

新竹 楊文科 辦桌

延伸閱讀

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

新竹縣議會縣長施政報告 楊文科：積極向中央爭取經費

攻城獅到司馬庫斯教籃球 熟悉的泰雅文化拉近彼此距離

萊劑零檢出牴觸中央 楊文科：待國民黨中央統一回應

相關新聞

竹縣理事長盃國小桌球賽開打 211位小球員同場拼球技

新竹科技產業服務協會今天在新竹縣立東興國中舉行「2020理事長盃國小桌球錦標賽」，吸引新竹縣市11所小學、35隊，總計2...

極端氣候影響 桃園市復興區轉型種咖啡

說到台灣咖啡產業，雲林古坑咖啡最為人所熟知，其實桃園市復興區近年受極端氣候影響，知名的「拉拉山水蜜桃」等復興區農特產品農...

老牌文具製造廠轉型 利百代彩筆文創館掛牌觀光工廠

利百代是台灣老牌綜合文具製造工廠，生產的鉛筆、彩筆與印泥等多種文具，陪伴不少人求學，「小天使鉛筆」更是經典中的經典，利百...

挑鹽古道移除小花蔓澤蘭 上午獲近千公斤成果

新竹林區管理處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社區大學古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，今天上午在通霄...

苗栗縣勞工趣味運動會上午開場 1300多人與會

苗栗縣勞工趣味運動會今天上午在縣立體育場舉行，共有34隊、1300多人參加，各隊紛紛卯足勁爭取好成績，場面熱絡。

苗栗縣政府周日邀大家 走讀慢魚海岸

苗栗縣政府推動國際慢魚運動，明天上午11點起到傍晚將在竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚海岸成果分享會，結合海洋開講交流、學校海洋...

五峰甜柿節在竹北新瓦屋登場 下周末前進台北希望廣場

2020五峰鄉甜柿節今天上午在竹北市新瓦屋客家文化保存區開幕，將展開為期2天的展售活動，現場除了有新鮮當季的甜柿，更有親...

桃園花彩節登場 體驗5公頃彩虹花道、波斯菊花海

2020桃園花彩節今天登場，楊梅展區搶先亮相，今年選在秀才休閒園區，以東流農路兩側為主要展區，帶給遊客全新秘境體驗！展區...

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

高爾宣、陳零九等知名歌手，將在今天晚上在竹北水圳森林公園開唱，新竹縣政府舉辦的秋遊星夜季系列活動「炫音星空音樂會」邀請到...

雪霸雪見遊憩區 11月16至19日道路施工封閉暫停入園

雪霸國家公園雪見遊憩區11月16至19日因道路施工封閉，雪霸國家公園管理處暫不開放遊客入園，提醒遊客注意。

桃園加中央領1.4萬 電動機車占比5.9%居冠

桃園市電動機車設籍7萬4千多輛，占比5.9%，居六都之冠，主要與桃園市近年大力補助新購與換購電動機車有關，過去桃園市民淘...

竹市東門城圓環廣場 下月底完工

新竹市長林智堅昨天在市議會施政報告，有市議員肯定台灣設計展期間東門城圓環周邊人行空間規畫，建議常態性試辦為明年台灣燈會做...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。