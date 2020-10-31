極端氣候影響 桃園市復興區轉型種咖啡

說到台灣咖啡產業，雲林古坑咖啡最為人所熟知，其實桃園市復興區近年受極端氣候影響，知名的「拉拉山水蜜桃」等復興區農特產品農損嚴重，有農民開始種植咖啡，公所今年與萬能科大合作，推動進行「咖啡產業輔導計畫」，輔導農民種植咖啡，未來更規畫將復興區發展為完整的咖啡觀光產業。

復興區公所指出，受極端氣候異常影響，拉拉山水蜜桃近兩年在2、3月開花期時遇寒害無法正常結果，8月收成期時碰上強降雨「落果」而歉收，產量減少，品質也不足以賣個好價錢。

為此，復興區公所、農會從農損補助、銷售管道、品牌建立、活動促銷、轉型等方向，減少農民損失並提高農產價值與降低經營風險外，也思考另推廣能避免極端氣候影響、適應復興區環境、具高經濟價值的新作物，在各方面的考量下選擇推廣「咖啡」。

輔導計畫參與人、萬能科大觀光休閒系副教授林水泉表示，咖啡樹適合生長在陰涼、高濕度的環境，復興位於山區，氣候、高度適宜外，相較平地少病蟲害，咖啡也能與其他作物間種、不相排斥，取得遮蔽，更能防止霜害。

「其實早在10多年前復興區就有農民嘗試引入外來種咖啡種植，除了農民缺乏種植、管理的觀念，作物無法適應復興區微型氣候，而始終無法量產」，另一計畫參與人、旅館管理系助理教授孫建平指出，種植咖啡與茶葉相似，都要考量生長環境的「微型氣候」，而鄰近復興區的新北市三峽區，擁有台灣原生種咖啡「阿拉比卡」及其亞種「鐵比卡」，若配合海拔、氣候因素，引入種植，咖啡樹具有生長的天然優勢，有助於提升量產，也能避免迫害生態。