老牌文具製造廠轉型 利百代彩筆文創館掛牌觀光工廠

利百代是台灣老牌綜合文具製造工廠，生產的鉛筆、彩筆與印泥等多種文具，陪伴不少人求學，「小天使鉛筆」更是經典中的經典，利百代為讓更多人親近兒時回憶，改建桃園廠區，全新打造「利百代彩筆文創館」，館內有文物展區、手創教室，還能參觀文具產品製程，吃喝玩樂一網打盡，本月加入經濟部觀光工廠行列，正式揭牌。

利百代國際實業股份有限公司成立72年，在桃園、平鎮與南崁都有廠區，位於龜山工業區的桃園廠近年改建，全新打造的利百代彩筆文創館令人眼睛一亮，館內不僅有文創商品販售區、義式餐廳，還陳列歷年文具商品，以時間軸呈現利百代品牌嚴格與重要發展，也可上到三樓參觀鉛筆產線製程，聞得到木頭香氣，與DIY體驗都採預約制。

利百代國際實業股份有限公司董事長門田明輝說，利百代生產各種水彩、蠟筆、粉蠟筆、廣告顏料、原子筆及高級橡皮等文具用品，由於廠房及機器設備需要現代化，利百代決定整建新工廠，並選擇象徵企業精神指標的龜山廠區，創建「利百代彩筆文創館」觀光工廠，介紹利百代商品、保存歷史並推廣品牌，讓更多民眾認識利百代。

市府經濟發展局指出，利百代彩筆文創館在市府輔導下，本月通過經濟部觀光工廠評鑑，桃園市現有31家觀光工廠及產業文化館，包含經濟部評鑑通過的觀光工廠21家、桃園市評鑑通過的產業文化館10家，產業類別涵蓋食衣住行，有助觀光與教育發展。