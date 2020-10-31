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挑鹽古道移除小花蔓澤蘭 上午獲近千公斤成果

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供

新竹林區管理處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社區大學古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，今天上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭，經眾人半日揮汗，共移除小花蔓澤蘭981公斤，由大湖工作站以麻布袋綑綁後攜回全數銷毀。

新竹林管處表示，俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭被國際自然保護聯盟列為世界百大外來入侵種，繁殖能力驚人，藤蔓沿著大樹底部開始向上攀爬，纏著樹幹，使大樹失去與陽光接觸的空間，無法行使光合作用，大量藤蔓入侵，大樹終將枯萎，僅僅一小區荒廢、廢耕農田或果園未能清除乾淨，就會淪為小花蔓澤蘭的繁衍基地，再度向四周肆虐。

林管處表示，對抗難纏的「綠癌」必須全民、全區動起來，才能有效「抗癌」；今天的移除工作盼透過與地方社區聯合，讓當地居民及參與者了解外來入侵植物對本土生態的危害，進而重視與關注，有效維護家園的環境。

新竹林管處強調，國有林地每年都定期進行外來入侵植物的防治工作，也希望透過與地方社區攜手，共同築起防治陣線；各機關團體、社區民眾或部落居民針對小花蔓澤蘭通報、輔導移除有疑義，可至新竹林管處設立的收購站，包括烏來工作站、三峽分站、大溪工作站、海岸林工作站與竹東工作站、大湖工作站進行瞭解。

新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
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新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處大湖工作站結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社大古道維護志工及通霄鎮城南社區居民共120人，上午在通霄著名的「挑鹽古道」清除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供

小花蔓澤蘭 新竹

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