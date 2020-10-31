苗栗縣政府周日邀大家 走讀慢魚海岸
苗栗縣政府推動國際慢魚運動，明天上午11點起到傍晚將在竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚海岸成果分享會，結合海洋開講交流、學校海洋教育作品、海廢藝廊、慢魚美食、合作夥伴展售、海洋市集、生態小旅行及沙版體驗，邀民眾一起走讀慢魚運動藍色海洋、藍色教育、藍色組織、傳統漁法、藍色旅遊的5大內涵，一起來知魚、懂魚、吃魚、說魚的故事。
苗栗縣文化觀光局觀光行銷科指出，成果分享會結合後龍外埔國小及通霄新埔國小，呈現海洋教育的成果繪本、海廢創作、學習單、石頭彩繪等，並邀台灣兒童食育學會來說海洋故事、寶熊娛樂碼頭帶來海洋拼圖DIY，在海洋教案研習中脫穎而出的4件優秀教案也會在現場演示，推廣海洋教育與環保議題，要讓民眾從玩樂中學習到海洋的相關知識及正確的海洋觀念。
活動當天中午12點半舉辦海洋開講「旅人食通信X農業潮文化」、「食魚教育－水產偽裝術」共2場次，邀台灣版食通信活動發起人楊璨如、旅人食通信主編長魏曉恩、東海大學生命科學系老師溫國彰一同帶大家深入探討苗栗慢魚海岸，了解苗栗在地漁業以及水產挑選訣竅，透過語言交流與在地情感，分享彼此對苗栗漁業的具體意象。
傳統漁法區呈現傳統漁法石滬、牽罟，邀大山社區發展協會理事長示範牽罟的工具「腰操」做法，展區還有石滬模型及牽罟捕魚的漁具，讓大家可以體驗拍照，認識苗栗的傳統漁法；活動現場的藝術廊道作品包括心雕居海廢漂流木創作、雕塑藝術家邱泰洋為苗栗慢魚運動所創作的「看不見的汙染代表沒有汙染嗎？」、「海廢魚筌」等藝術作品。
藍色旅遊串聯竹南沿海生態路線，推動生態小旅行，專業嚮導帶民眾吹吹海風，展區內添加假日之森經典衝浪元素，保留衝浪的刺激，安全性較高的沙灘衝浪體驗，會場還有闖關集章活動，可透過闖關及消費等方式集點獲得啤酒、多多或小禮物，現場還邀集許多在地合作單位及市集攤位，要讓大家從玩樂中認識苗栗、認識苗栗慢魚海岸，活動訊息可上「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」 FB粉絲專頁。
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