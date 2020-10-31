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五峰甜柿節在竹北新瓦屋登場 下周末前進台北希望廣場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰甜柿節現場有原住民歌舞表演，市集則推廣新竹縣有機無毒農產品，吸引不少民眾選購。記者巫鴻瑋／攝影
五峰甜柿節現場有原住民歌舞表演，市集則推廣新竹縣有機無毒農產品，吸引不少民眾選購。記者巫鴻瑋／攝影

2020五峰鄉甜柿節今天上午在竹北市新瓦屋客家文化保存區開幕，將展開為期2天的展售活動，現場除了有新鮮當季的甜柿，更有親子投籃、拼圖活動，還能參加滿額抽好禮活家電活動；11月7日、8日則將移師台北希望廣場，現場更請來金曲金聲北原山貓、以及原民美聲吳亦偉、吉巴奈等人表演。

五峰鄉公所今年同樣舉行甜柿節活動，希望吸引民眾多品嘗新竹五峰的優質甜柿，除了在竹北市舉行展售會，同樣也將前進台北進行五峰鄉農產品展售，同時將五峰鄉的原住民文化推廣出去。

公所表示，五峰鄉的甜柿種植面積約70公頃，年產量達61噸，而境內種植的甜柿品種以「富有」為主，雖然往年都會因天災影響收成，但今年因沒有風災，加上在地果農細心呵護，今年五峰鄉甜柿的品質比以往都更加優質。

為了確保最佳品質，今年五峰甜柿節更與電商平台Rgyax合作推出線上促銷活動，且配合農委會的3章1Q政策，要讓整個甜柿採摘過程資訊全都透明化，讓甜柿送到消費者手上時都還是最好的品質，也提升消費者信任度。

五峰甜柿節將在今明2日於竹北市新瓦屋客家文化保存區舉行，現場除了甜柿及料理品嘗，還有親子互動遊戲比賽，今天先是親子投籃登場，明天則有親子拼圖活動，現場消費更有滿額抽家電的活動。

竹北活動現場也與「13好市集」合作，現場同時展售新竹13鄉鎮的農特產品，不論米食、蜂蜜、蔬果、醋品等，都可在甜柿節現場選購，市集主打不灑農藥、不施化肥的有機蔬果，現場也另有在地藝術家創作的手工文創小物，傳達在地文化理念。

下周末11月7日、8日則將移師台北希望廣場，活動現場消費滿額即領電商平台折扣代碼，還可用1張發票換每人限量1顆甜柿作公益，現場更將請來北原山貓及吳亦偉、吉巴奈等原民歌手精彩表演。

為推廣五峰鄉在地甜柿，公所特別舉行甜柿節進行展售，要讓更多民眾認識五峰甜柿。記者巫鴻瑋／攝影
為推廣五峰鄉在地甜柿，公所特別舉行甜柿節進行展售，要讓更多民眾認識五峰甜柿。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉甜柿節在竹北新瓦屋登場，民眾也可透過網路平台訂購新鮮甜柿。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉甜柿節在竹北新瓦屋登場，民眾也可透過網路平台訂購新鮮甜柿。記者巫鴻瑋／攝影
五峰甜柿節在竹北新瓦屋旁大草坪舉行，上午更活動單位還請來國宴名廚阿耿師料理，吸引民眾排隊嘗鮮。記者巫鴻瑋／攝影
五峰甜柿節在竹北新瓦屋旁大草坪舉行，上午更活動單位還請來國宴名廚阿耿師料理，吸引民眾排隊嘗鮮。記者巫鴻瑋／攝影

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