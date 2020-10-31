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桃園花彩節登場　體驗5公頃彩虹花道、波斯菊花海

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
2020桃園花彩節楊梅展區「花香蜜意 楊梅好哞」今天登場。記者高宇震／攝影
2020桃園花彩節楊梅展區「花香蜜意 楊梅好哞」今天登場。記者高宇震／攝影

2020桃園花彩節今天登場，楊梅展區搶先亮相，今年選在秀才休閒園區，以東流農路兩側為主要展區，帶給遊客全新秘境體驗！展區規劃彩虹花道、雙色波斯菊花海等直條紋花田，總面積達5公頃的花海，呈現無限延伸的遼闊感。

楊梅展區從10月31日至11月8日，今年以「花香蜜意 楊梅好哞」為主題，結合在地酪農產業，推出牛奶盒互動裝置、滾稻草體驗、小牛餵食等特色活動；楊梅以「秀才茶」著稱，楊梅展區今年特別邀請國際知名竹藝師徐暋盛，以竹編藝術打造茶滴造型的食茶涼亭，讓遊客感受茶業藝術氛圍。

今天早上開幕式更邀請百人齊聚品茗，由高齡91歲的老茶師李阿田沖泡「秀才紅茶」為茶席開桌，讓遊客實際品嚐秀才在地精緻茶葉。另外還有在花田重現楊梅百年老屋江夏堂，及象徵客家精神的耕耘舞台等裝置藝術作品，都是楊梅在地特色的濃縮精華。

桃園市長鄭文燦參加開幕典禮，致詞時表示，楊梅為茶葉、畜牧的種要產地，2014年上任時發生旱災，決定舉辦花彩節，讓休耕農地種植低耗水性的花肥，一方面養護土地，也能製造地景、舉辦活動增加收益。楊梅接下來要舉辦仙草花節，活動愈辦愈精彩。

主辦單位也規劃「尋找花彩節」拍照打卡活動，民眾只要拿起手機打開花彩節專屬濾鏡，拍下指定畫面上傳至「桃園花彩節」臉書粉絲專頁，便有機會抽好禮；將個人美拍作品上傳IG並標註 #2020桃園花彩節好好拍，還能參與「Instagram美照大賽」成為美拍達人、贏得獎金。

更多相關資訊請見官方網站：www.2020tff.com.tw，或臉書搜尋官方粉絲團「桃園花彩節」

楊梅展區今年特別邀請國際知名竹藝師徐暋盛，以竹編藝術打造茶滴造型的食茶涼亭。記者高宇震／攝影
楊梅展區今年特別邀請國際知名竹藝師徐暋盛，以竹編藝術打造茶滴造型的食茶涼亭。記者高宇震／攝影
花彩節楊梅展區規劃彩虹花道、雙色波斯菊花海等直條紋花田，5公頃花海呈現無限延伸的遼闊感。記者高宇震／攝影
花彩節楊梅展區規劃彩虹花道、雙色波斯菊花海等直條紋花田，5公頃花海呈現無限延伸的遼闊感。記者高宇震／攝影

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