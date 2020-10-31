高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

高爾宣、陳零九等知名歌手，將在今天晚上在竹北水圳森林公園開唱，新竹縣政府舉辦的秋遊星夜季系列活動「炫音星空音樂會」邀請到多組表演藝人，下午4時現場也將有新竹攻城獅職業籃球隊見面會，還會發放限量200張海報，更有20個與球員合照的機會；整場活動從上午9時就開始，有興趣的民眾絕對不能錯過。

縣長楊文科表示，秋遊星夜季系列活動十分受到年輕人喜愛，今天的活動也將十分精彩，可以讓民眾在竹北水圳公園青草地，坐在野餐墊上度過浪漫假日，公園內還展出竹縣夜間必訪夢幻景點「星夜森林」藝術裝置，將在今天結束展出，有夜間唯美鑽石藝術裝置「銀河星鑽」，以及高達3米的竹縣最萌吉祥物皮皮獅「星空下的皮皮獅」，歡迎民眾把握最後時刻，留下與燈飾藝術的美拍照。