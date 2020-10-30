桃園萬聖節明登場 光雕秀搶先曝光

2020桃園萬聖節明天在桃園高鐵站前廣場登場，現場有包括8座大型裝置物、大型迎賓大道燈棚、高3公尺漂浮鬼怪、2座互動拍照牆，裝置藝術「笑咧咧萬聖王國城堡」的萬聖節光雕秀，今天晚間試點燈，搶先曝光，絢麗的燈光效果展現「活潑、古怪」的風格，吸引所有大人小孩的目光。

活動於10月31日至11月8日，為期9天，每天早上10點至晚上10點舉行。現場展出「邪惡古堡的大門」、「南瓜人的料理小教室」、「神秘的魔幻月亮」、「德古拉的裝死顛倒屋」、「女巫的歪邀蛋糕列車」、「海妖的美人魚夢」、「骷髏的亡靈祭典」及「笑咧咧萬聖王國城堡」等8座大型裝置藝術，白天與夜晚皆有不同的氛圍呈現，利用光影技術，產生不一樣的視覺衝擊。

其中「笑咧咧萬聖王國城堡」每晚6點、每半小時展演5分鐘精采光雕秀；活動首日(10月31日)舉辦變裝演唱會，邀請玖壹壹、鼓鼓、屁孩、閻奕格等藝人演出；現場入口的迎賓大道設置寬達40公尺、深度達50公尺的大型燈棚，浪漫的光影交織，走在燈棚下，充滿了浪漫氣息。

為配合萬聖節氣氛，迎賓大道上另設計一座高3公尺的飄浮鬼怪，現場還有2座互動拍照牆，讓桃園萬聖城現場每個角落，都是最佳拍攝景點。

觀光旅遊局長楊勝評表示，青埔是桃園、北台灣的旅遊新亮點，為了維持熱度，市府舉辦桃園萬聖節，展出大型裝置藝術，白天看很好玩，晚上看更有趣，這次的風格希望讓遊客覺得「有點恐怖又有點可愛，有點邪惡又無害」。也呼籲民眾遵守防疫新生活，戴口罩、保持社交距離。