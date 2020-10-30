車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

日前有眼尖網友發現二輛汽車竟然逆向開上桃園市龍潭區中原路，令他不敢置信，將照片po上臉書「我愛龍潭」粉專，引起網友熱議。

有網友將貼文分享給市議員林昭賢，林邀請在地里長鍾泉芳前往了解狀況，發現該處是中豐路、龍新路與中原路交叉路口，在正常情況下由中豐路直行中原路、右轉龍新路或左轉中豐路車輛大致不會攪混。

汽車為何會逆向開上中原路？原因是中原路往小人國方向為一線道，而對向車道卻為雙線道，該雙線道雖畫設有禁止變換車道的雙白線，但常有由中豐路欲左轉中原路車輛不知該路口為禁止左轉，需繞至前方約一百公尺遠的339巷口才可迴轉，而違規左轉，逆向駛入對向雙車道中的一個車道，造成車輛進退兩難的窘境。

據近居民表示，該路口雖設有禁止左轉標誌，但標示牌不是很明顯，再加上雙向車道中線裝有防撞桿，因視線關係欲左轉中原路的駕駛人誤以為防撞桿外車道是自行車專用車道，而將同向雙車道中間雙白線視為道路分隔線，致常發生逆向駛入對向車道的情事。