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車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
二輛汽車逆向開上龍潭區中原路，網友將照片PO網引起熱議。記者高宇震／翻攝
二輛汽車逆向開上龍潭區中原路，網友將照片PO網引起熱議。記者高宇震／翻攝

日前有眼尖網友發現二輛汽車竟然逆向開上桃園市龍潭區中原路，令他不敢置信，將照片po上臉書「我愛龍潭」粉專，引起網友熱議。

有網友將貼文分享給市議員林昭賢，林邀請在地里長鍾泉芳前往了解狀況，發現該處是中豐路、龍新路與中原路交叉路口，在正常情況下由中豐路直行中原路、右轉龍新路或左轉中豐路車輛大致不會攪混。

汽車為何會逆向開上中原路？原因是中原路往小人國方向為一線道，而對向車道卻為雙線道，該雙線道雖畫設有禁止變換車道的雙白線，但常有由中豐路欲左轉中原路車輛不知該路口為禁止左轉，需繞至前方約一百公尺遠的339巷口才可迴轉，而違規左轉，逆向駛入對向雙車道中的一個車道，造成車輛進退兩難的窘境。

據近居民表示，該路口雖設有禁止左轉標誌，但標示牌不是很明顯，再加上雙向車道中線裝有防撞桿，因視線關係欲左轉中原路的駕駛人誤以為防撞桿外車道是自行車專用車道，而將同向雙車道中間雙白線視為道路分隔線，致常發生逆向駛入對向車道的情事。

龍潭交通分隊表示，會造成逆向行駛原因是大部不熟悉路況所致，少部分是因為貪圖一時之便投機取巧，在快速違規左轉時誤闖入對向車道，為防止逆向行駛的危險，警方會加強宣導及取締，以維護用路人安全。林昭賢表示，為徹底改善該路口交通狀況，減少交通事故發生。將行文市府交通局、警察局儘速辦理會勘解決。

欲左轉中原路的駕駛人誤以為防撞桿外車道是自行車專用車道，而將同向雙車道中間雙白線視為道路分隔線，逆向駛入對向車道。圖／林昭賢服務處提供
欲左轉中原路的駕駛人誤以為防撞桿外車道是自行車專用車道，而將同向雙車道中間雙白線視為道路分隔線，逆向駛入對向車道。圖／林昭賢服務處提供

車道 警察

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