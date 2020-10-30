新竹縣議會縣長施政報告 楊文科：積極向中央爭取經費

新竹縣長楊文科今天上午赴縣議會進行第4定期會施政報告，強調明年度的總預算案，希望能有議會支持，而且縣府在執行各項政策，都是依循經濟、文教、社福、安居等原則，加之未來政策發展會全力向中央爭取補助。

楊文科說，新竹縣已經實現就業高、所得高、遷入高、最年經的縣市，今年是竹科建立40年，竹縣也已經在進行國際AI智慧園區、知識經濟旗艦園區特定區計畫、變更新竹科學工業園區特定區主要計畫等計畫，要為未來30年產業發展奠定基礎。

楊文科同時向議會報告，已經啟動的新竹縣「十大交通建設計畫」已在年初陸續動工，並積極向中央争取經費，期望能改善地方交通瓶頸，並得到交通部長林佳龍及公路局善意的回應。

楊文科還強調，新竹縣作為客家大縣，除了在招商、基建上努力，還要為客家文化傳承付出，尤其目前縣府行政語言要求盡量使用客語，相關藝文活動也與客家文化發展為主軸，更將規畫在竹北市建立雙語小學，即客語、英語教學，讓下一代能掌握母語使用。