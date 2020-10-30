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竹市東門城廣場11月底完工 周邊人行道明年燈會後擴建
新竹市長林智堅今天在市議會施政報告，有議員肯定台灣設計展期間東門城圓環周邊的人行空間規畫，建議常態性試辦為明年台灣燈會做準備，但也有議員質疑東門城廣場改造將完工，周邊人行道卻未改善，與原先規畫不同，林智堅說明，改善工程分2期進行，人行道擴建將在燈會後進行。
林智堅指出，這個月的台灣設計展11天展期吸引超過280萬人次造訪，是新竹市自1982年升格以來最受矚目、創下人次最高峰的活動，明年主辦2021台灣燈會，盼再讓新竹市躍上國際舞台。
市議員李國璋說，設計展期間東門城周邊規畫步行空間，現在都城隍廟廣場周邊固定時段也封路提供民眾良好的步行、休閒空間，都是很好的做法，建議市府東門城圓環周邊人行空間常態性試辦，並做好配套措施及檢討，為明年台灣燈會預做準備。
市議員林彥甫則質疑市府推動東門城圓環改善工程，多次提到會透過縮減車道、擴大圓環步行空間來保障行人安全，但現在車道數一樣是5線道，步行空間也未增加。
林智堅說，改善工程仍在進行，因配合設計展先開放東門城圓環部分人行空間，周邊的人行空間改善一定會做，將在明年台灣燈會後進行。
市府都發處指出，東門城圓環改善工程分2期推動，第1期改造東門城廣場預計11月底前完工，包括東門城廣場、親水平台及街舞地下道優化，提供友善人行空間進入廣場，第2期人行道擴建計畫，將擴大人行步道空間，增加植栽綠化面積，今年會先調查周邊地下管線情形，以利明年工程進行。
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