快訊

嘉市印刷廠大火濃煙瀰漫 救出1員工70%燒傷急救中

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園抗旱會議推估未來1季雨量偏少 停灌補償逾萬人申請

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
旱象未解，桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議。記者張裕珍／攝影
旱象未解，桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議，新屋氣象站人員分析，目前反聖嬰現象持續發展，未來1季雨量初步推估，「11月接近正常，但12月、明年1月可能偏少」。代表未來降雨仍不樂觀，鄭說，未來雨水進帳不多，若要祈雨就要去祈雨，另停灌補償今截止，已逾萬名農民申請，提醒農業單位要留意停灌後續作物收成的民間收購情形。

桃園市政府今天舉行第3次抗旱會議，中央單位有經濟部水利署署長賴建信、農委會農田水利署署長蔡昇甫等列席，中央氣象局也派當地新屋氣象站人員分析桃園未來天氣展望，報告提到未來1周雖有兩波東北季風帶來降雨，但都集中在北部及東半部迎風面， 桃園市系統性大雨發生機率低。

從已生成的颱風路徑圖看來，天鵝颱風未來對台灣影響不大，不過，依據美國NCEP全球模式預報，台灣東南方洋面有持續熱帶擾動，有機會發展成颱風，路徑相較天鵝颱風偏北，可能會替台灣帶來雨勢，但仍得持續觀察，至於今年為反聖嬰年，台灣冬季轉乾，隔年春雨可能偏少，由於不確定性高，都還要持續關注。

經濟部水利署北區水資源局也說明，石門水庫蓄水量雖有稍微回升至5成，但仍不及去年平均雨量，目前在龍潭及楊梅區設置抗旱水井7口，估計可抽水每日1萬噸，機電設備已安裝完成，目前正在進行設備單機試運轉，租用發電設備後即可開始抽水，預計11月15日併入石門大圳供自來水公司二區使用。

由於桃園埤塘眾多，具有重要蓄水功能，水利署也盤點桃園及石門管理處所轄埤塘共686口，蓄水量約3364萬噸，可作為備援水源，其中1-4號埤塘反送大湳淨水場作業，可啟用抽水每日0.5萬噸，日前初勘測試功能正常且第一次水質檢測符合規定，未來將展開送水作業。

農委會受理桃竹苗地區停灌補償作業只到今天，桃園與石門管理處目前累計申請人數達1萬942人、累計申報面積約8009公頃，申報比例約7成，蔡昇甫說，以往停灌補償申請率約6成，此次受理時間約2周最後可望達到7成5，特別感謝相關單位配合努力。

蔡也提到，在受理申報同時，農田水利署也運用無人機確認整個停灌區情形，過去約要5個月確認後撥放補償金，此次加快撥款審核速度，從受理申報到補償金撥款約需1個月，特殊狀況則約2個月，將積極保障農民朋友的權益。

旱象未解，桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議。記者張裕珍／攝影
旱象未解，桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議。記者張裕珍／攝影

石門水庫 水利署 颱風

延伸閱讀

下屆桃園市長要具何條件？鄭文燦、朱立倫這麼說

二期稻作停灌 苗栗：燃燒稻草最重罰10萬

桃竹苗停灌補償倒數三天 2.3萬人申請完畢

石門過嶺工作站未停灌無補償 蔡昇甫：可繳公糧

相關新聞

下屆桃園市長要具何條件？鄭文燦、朱立倫這麼說

桃園市長鄭文燦連任屆滿後將騰出百里侯寶座，有意競逐者摩拳擦掌，鄭文燦今天被問到未來2022年桃園市長人選條件？認為要能接...

車道傻傻分不清！　龍潭中原路汽車逆向行駛

日前有眼尖網友發現二輛汽車竟然逆向開上桃園市龍潭區中原路，令他不敢置信，將照片po上臉書「我愛龍潭」粉專，引起網友熱議。

新竹縣議會縣長施政報告 楊文科：積極向中央爭取經費

新竹縣長楊文科今天上午赴縣議會進行第4定期會施政報告，強調明年度的總預算案，希望能有議會支持，而且縣府在執行各項政策，都...

竹市東門城廣場11月底完工 周邊人行道明年燈會後擴建

新竹市長林智堅今天在市議會施政報告，有議員肯定台灣設計展期間東門城圓環周邊的人行空間規畫，建議常態性試辦為明年台灣燈會做...

桃園抗旱會議推估未來1季雨量偏少 停灌補償逾萬人申請

桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議，新屋氣象站人員分析，目前反聖嬰現象持續發展，未來1季雨量初步推估，「11月接近正常...

通勤族注意！捷運綠線G07站工區擴大 站前圓環設圍籬

桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，桃園市捷運工程局今天指出，11月3日起將再度擴大施工範圍，施工圍籬將從原本...

桃園食安自治條例修正三讀通過 鄭文燦：中央統一解釋

桃園市議會今天二、三讀討論桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案，草案加嚴規範桃園市販售的牛雞豬等供人食用肉類，不得檢...

北市電動機車占5%輸桃園 柯文哲：天龍國怎麼會輸

台北市電動機車設籍4萬6725輛，占總機車數5%，為六都第二，低於桃園市的5.9%，台北市長柯文哲上午主持市府交通會報，...

竹科家長抱怨公園太無聊 新竹縣下決心3年改造22座公園

不少在竹科上班的家長考量通勤距離及房價都選擇居住在新竹縣，但因為對生活品質的要求，近年縣府收到不少家長投訴抱怨，認為縣內...

笑氣從北部傳中部 議員指KTV和摩鐵有人用

北部青少年最近流行吸入性的麻醉氣體「笑氣」，不少人受害，桃園為此訂出「桃園市特定氣體不當使用條例」，中部也出現使用趨勢，...

校園有機燴 大小學生樂交流

長庚科技大學保健營養系師生昨天帶領苗栗縣銅鑼鄉中興國小學童展開「校園有機燴」食農教育課程，並選用在地有機食材烹調美味可口...

新竹擺態 邀職人說生命故事

新竹市立美術館推出年度壓軸大展新竹擺態展覽，邀請日本影像藝術家近藤悟與在地藝術家林欣怡從視、聽、觸覺等多重感官出發探索，...

熱門新聞

影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

北北基桃竹5市災害防救業務訪評 侯友宜籲縣市跨區演練

看2.5億路上跑！ 50輛古董車11月嘉義市遊行

影／防禦安全駕駛習性 中市警局交通隊報你知

左手腳無力嚇壞六旬男 顯微鏡下切除腫瘤9天回復健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。