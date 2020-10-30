桃園抗旱會議推估未來1季雨量偏少 停灌補償逾萬人申請

桃園市長鄭文燦今天主持第3次抗旱會議，新屋氣象站人員分析，目前反聖嬰現象持續發展，未來1季雨量初步推估，「11月接近正常，但12月、明年1月可能偏少」。代表未來降雨仍不樂觀，鄭說，未來雨水進帳不多，若要祈雨就要去祈雨，另停灌補償今截止，已逾萬名農民申請，提醒農業單位要留意停灌後續作物收成的民間收購情形。

桃園市政府今天舉行第3次抗旱會議，中央單位有經濟部水利署署長賴建信、農委會農田水利署署長蔡昇甫等列席，中央氣象局也派當地新屋氣象站人員分析桃園未來天氣展望，報告提到未來1周雖有兩波東北季風帶來降雨，但都集中在北部及東半部迎風面， 桃園市系統性大雨發生機率低。

從已生成的颱風路徑圖看來，天鵝颱風未來對台灣影響不大，不過，依據美國NCEP全球模式預報，台灣東南方洋面有持續熱帶擾動，有機會發展成颱風，路徑相較天鵝颱風偏北，可能會替台灣帶來雨勢，但仍得持續觀察，至於今年為反聖嬰年，台灣冬季轉乾，隔年春雨可能偏少，由於不確定性高，都還要持續關注。

經濟部水利署北區水資源局也說明，石門水庫蓄水量雖有稍微回升至5成，但仍不及去年平均雨量，目前在龍潭及楊梅區設置抗旱水井7口，估計可抽水每日1萬噸，機電設備已安裝完成，目前正在進行設備單機試運轉，租用發電設備後即可開始抽水，預計11月15日併入石門大圳供自來水公司二區使用。

由於桃園埤塘眾多，具有重要蓄水功能，水利署也盤點桃園及石門管理處所轄埤塘共686口，蓄水量約3364萬噸，可作為備援水源，其中1-4號埤塘反送大湳淨水場作業，可啟用抽水每日0.5萬噸，日前初勘測試功能正常且第一次水質檢測符合規定，未來將展開送水作業。

農委會受理桃竹苗地區停灌補償作業只到今天，桃園與石門管理處目前累計申請人數達1萬942人、累計申報面積約8009公頃，申報比例約7成，蔡昇甫說，以往停灌補償申請率約6成，此次受理時間約2周最後可望達到7成5，特別感謝相關單位配合努力。