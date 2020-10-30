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桃市議會通過萊劑零檢出 鄭文燦：尊重中央解釋

中央社 / 桃園30日電

桃園市議會今天三讀通過「桃園市食品安全管理自治條例」修正案，規定萊劑零檢出，但因與中央法規牴觸，將送行政院審核。桃園市長鄭文燦指出，由中央統一解釋，尊重中央決定。

桃園市議會提案修正「桃園市食品安全管理自治條例」，將原先的豬肉及其製品不得檢出乙型受體素規範，修正為牛、雞、豬等所有供人食用的肉類及其製品，都不得檢出乙型受體素包含萊克多巴胺，並要求食品業者提供來源證明。

修正案今天經桃園市議會二、三讀後無異議通過，但中央開放含萊克多巴胺美豬自明年起可以進口，修正案要求零檢出的內容與中央法規牴觸，因此將依程序送請行政院審核。

鄭文燦今天接受媒體聯訪時表示，現在很多縣市的版本與中央政策並不一致，食品安全衛生法及地方制度法對於相關規定是比較明確的，「這個應該由中央來統一解釋，避免造成一國多制，解釋的方向尊重中央決定」。

鄭文燦指出，未來最重要、該做的是國產標示一定要徹底執行，從源頭管理到末端的稽查都要徹底執行，「相信台灣的國產豬肉是非常具有競爭力的」，要讓食品安全在一個穩健制度上進行，要做更好配套。

嘉義市等縣市自治條例規定萊克多巴胺零檢出，衛福部次長薛瑞元28日在立法院答詢時表示，已善意提醒地方自行檢討，依照食安法，動物用藥的殘留容許量是由中央主管訂定，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布自治條例無效。

食品安全 鄭文燦 萊克多巴胺

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