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通勤族注意！捷運綠線G07站工區擴大 站前圓環設圍籬

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，11月3日起將再度擴大施工範圍，市府捷運工程局製作相關圖卡，提醒民眾注意。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，11月3日起將再度擴大施工範圍，市府捷運工程局製作相關圖卡，提醒民眾注意。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，桃園市捷運工程局今天指出，11月3日起將再度擴大施工範圍，施工圍籬將從原本台鐵舊站施工區外推44公尺至站前圓環，計程車乘車、小客車上下車處都有調整，桃園車站為台鐵第二大站，雖然進出火車站的出入口不變，但仍提醒旅客要多加留意相關交通訊息，以免耽誤搭車時間。

捷運工程局指出，桃園捷運綠線G07（桃園）站的站體施工範圍包括台鐵舊站及部分前站圓環，今年5月4日先於台鐵舊站內進行第一階段連續壁工程後，11月3日將接續進行第二階段施工作業，包括車站連續壁及結構體施作；因G07站採明挖施工，開挖面積大且深度達40公尺，工區範圍將再往外推44公尺，但大同路上雙向車道不受影響。

捷運工程局局長陳文德說，圍籬雖然往圓環方向延伸後，但搭乘台鐵的旅客仍可藉由前站1號出入口前往商圈，出入口2可通往先前已經調整增設的萬壽路公車停等區；前站百貨商場原有騎樓保留，為方便民眾通行，施工圍籬與百貨騎樓間會預留1.5公尺人行通道，包含雨遮，百貨商場出入口動線不受影響，民眾仍可正常進出。

改變比較大的部分在於圍籬架設占用部分前站圓環道路，計程車上車處調整至鄰近大同路的圍籬前，小客車上下車區則改至人行道上建置的Ubike站兩側，至於前站的公車停等區已於9月28日移設至萬壽路三段的軌道願景館前，提醒民眾注意。

捷運工程局指出，捷運綠線G07（桃園）站為地下6層結構，是目前國內開挖最深的捷運地下車站，結構體施工由上往下採用「逆打工法」，因大型施工機具需要一定作業空間，工區範圍勢必隨著工程內容改變調整，請民眾體諒配合；捷運綠線整體地下段工程預計在2026年底完成，屆時G07站將成為三鐵共構、桃園交通轉運的重要樞紐。

桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，桃園市捷運工程局今天指出，11月3日起將再度擴大施工範圍，施工圍籬將從原本台鐵舊站施工區外推44公尺至站前圓環。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，桃園市捷運工程局今天指出，11月3日起將再度擴大施工範圍，施工圍籬將從原本台鐵舊站施工區外推44公尺至站前圓環。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，11月3日起將再度擴大施工範圍，市府捷運工程局製作相關圖卡，提醒民眾注意。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線G07（桃園）站站體工程進度推進，11月3日起將再度擴大施工範圍，市府捷運工程局製作相關圖卡，提醒民眾注意。圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 台鐵 人行道

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