北市電動機車占5%輸桃園 柯文哲：天龍國怎麼會輸

台北市電動機車設籍4萬6725輛，占總機車數5%，為六都第二，低於桃園市的5.9%，台北市長柯文哲上午主持市府交通會報，他不解地說，北市電動機車比桃園低很好笑，「我們是天龍國，怎麼會輸」，除了要把百分比拉上來，還下令市府如果要汰換機車，只能換電動機車，不然得要有市長專簽。

北市109年9月電動機車設籍4萬6725輛，為106年數量的3.4倍，北市109年9月止，電動機車占總機車數5%，台北市2.7%、桃園市5.9%、台中市3.2%、台南市3.1%、高雄市2.8%。

柯文哲還發現，淘汰老舊機車並換購電動機車的補助，今年比去年減少，重型機車108年補助5000元，但今年僅補助3000元，輕型、小型機車原本4000元，降為2000元，柯文哲問說，怎麼倒退？社會福利易放難收，5000變3000絕對被罵。

環保局表示，桃園市一輛車補助9000元，北市若比照，到編將近2億元，才能符合桃園的補助金；北市的空汙費，來源移動汙染源，像是機車加油的費用，一年移動汙染空汙費6000萬元、營建工程6000萬、其他固定的大概500萬，共1.2億至1.3億元。

環保局指出，不過今年1800輛車，評估後可以恢復到5000元額度，今年編列1818萬元。環保局副局長陳沼舟說，桃園空汙基金比台北市多很多，因為工廠多，挹注在電動機車補助。

柯文哲說，貼個一、兩千萬對市政府不算什麼，看環保局經費看怎麼挪，像是燒垃圾PM2.5，已經降到13微克，北市要再降下去降到12，有無有效方法。

柯文哲也指示環保局，把電動機車跟電動公車的百分比拉上來，市府所有機車，除非專簽不能買非電動車，至於民間電動機車跟電動公車促進計畫，也請交通局、環保局研究。