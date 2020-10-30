竹科家長抱怨公園太無聊 新竹縣下決心3年改造22座公園

不少在竹科上班的家長考量通勤距離及房價都選擇居住在新竹縣，但因為對生活品質的要求，近年縣府收到不少家長投訴抱怨，認為縣內的公園設施「太無聊」大多是用罐頭式遊具，因此縣府決定推動打造22座公園計畫，並徵集民眾意見作為公園設計參考。

縣長楊文科表示，從9月開始縣府已經陸續辦理5場工作坊，邀起不分年齡層的民眾一同參與討論，作為新竹縣公園改造計畫的參考，就連幼兒都能透過繪畫畫出理想中的公園，讓縣府公園改造團隊能了解什麼才是大小朋友所需要的公園空間。

縣府規畫在3年內投入2億元經費，打造22座公園，第一波改造7個特色公園將在明年底完成，其中有4座位於竹北市，另有3座在芎林鄉，芎林3座特色公園公三、公一、公四，則分別將以「運動」、「方口獅文化」及「水圳」為主題。

而竹北的4座公園中，為了改變過去罐頭式遊具的狀況，更邀請設計團隊規畫，總設計師李吳博澄就分享，公園是提供孩子各式五感體驗、感知人我關係的機會，遊戲場上不需要放滿遊具，留白空間反而在孩子創意發展下，有多變應用方式。此外，公園若能妥善規畫與設置良好體健設施，完成後也讓孩子快樂遊戲，同時適合銀髮族保持身體健康、成年人健身。

竹北的公園改造大致採用多種公園地墊材料、砂礫、人工草皮進行候選，提供民眾實地觸摸、體驗，同時利用地形變化設計兒童遊戲，未來公園將更具有特色，也不會只是同樣的罐頭式遊具，讓公園不僅更有趣也更有挑戰性。