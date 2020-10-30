下屆桃園市長要具何條件？鄭文燦、朱立倫這麼說

桃園市長鄭文燦連任屆滿後將騰出百里侯寶座，有意競逐者摩拳擦掌，鄭文燦今天被問到未來2022年桃園市長人選條件？認為要能接地氣、有包容心、有遠見、有執行力，並把市政轉型工作做好，曾任桃園縣長8年的朱立倫也持類似意見表示一定要「深耕基層、了解民意」，並對年輕化的桃園提出想法跟政見，相信會獲得選民認同。

鄭文燦說，自己希望未來的市長也是要能夠接地氣、有包容心、有遠見、有執行力，能夠把每一項市政轉型的工作做好，當然桃園目前各項工作、計畫確實相當多，那一棒接一棒，並認為自己「所打下的基礎，會奠定桃園未來20年發展的基礎。」

民進黨內現有公平會前副主委彭紹瑾、航空城公司前董事長黃適卓、前立委鄭寶清有意參選，現任立委鄭運鵬、新竹市市長林智堅也被點名參戰，鄭文燦說，未來每個首長都有自己的特色，自己希望要先通過黨內的競逐，民主是找人才，通過了選民的考驗，才能夠成為好市長。

朱立倫是桃園縣老縣長，今天再回桃園故鄉參與新興高中校慶，也受到不少學生歡迎。朱會後受訪表示，未來市長還有2年多還有蠻長的時間，每一位有意參選的人一定要選深耕基層、了解民意，桃園很大有200多萬人口，自己擔任8年市長非常清楚桃園民意，未來人選一定要重視基層民意。

朱立倫表示，桃園很年輕，也是快速成長的城市，首長要對桃園未來願景與年輕化桃園提出想法跟政見，相信一定會獲得選民認同。