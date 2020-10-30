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笑氣從北部傳中部 議員指KTV和摩鐵有人用

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
台中市議員張安銨（左起）、賴佳微、周永鴻與江肇國等人指笑氣己從北部流行到中部，建議警方要超前部署。記者張明慧／攝影
台中市議員張安銨（左起）、賴佳微、周永鴻與江肇國等人指笑氣己從北部流行到中部，建議警方要超前部署。記者張明慧／攝影

北部青少年最近流行吸入性的麻醉氣體「笑氣」，不少人受害，桃園為此訂出「桃園市特定氣體不當使用條例」，中部也出現使用趨勢，但議員周永鴻等人質疑台中市府至今未部署，太過輕忽。

中市警察局長楊源明指出，北部吸食笑氣確很嚴重，但目前中部並不多，去年查獲4件，今年1件，都是成年人吸食，會加強宣導並稽查；副市長陳子敬表示，已在治安會報討論防範方法。

周永鴻、江肇國與張家銨、賴佳微等議員指出，目前警方取締重點在管制毒品進入校園，卻未注意「笑氣」已在年輕人之間悄悄流行，因為「嗨」的效果迅速，很多人在KTV或摩鐵開趴使用，警方注意到了嗎？

周永鴻等人說，交通便捷之下全台是一日生活圈，很快會從北部流行到中部，台中警方應超前部署防範，

據了解，所笑氣就是「氧化亞氮」，屬於吸入性麻醉氣體，較常使用在牙科手術上，據了解青少年或成人愛使用，就是因作用快速，半分鐘即可達至高峰，可持續數分鐘，產生興奮感有些人甚至無法控制大笑，但長期使用可能出現呼吸困難、記憶喪失、甚至幻聽焦慮與失禁。

台中市議員張安銨（左起）、賴佳微、周永鴻與江肇國等人指笑氣己從北部流行到中部，建議警方要超前部署。記者張明慧／攝影
台中市議員張安銨（左起）、賴佳微、周永鴻與江肇國等人指笑氣己從北部流行到中部，建議警方要超前部署。記者張明慧／攝影

陳子敬 警察

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