笑氣從北部傳中部 議員指KTV和摩鐵有人用

北部青少年最近流行吸入性的麻醉氣體「笑氣」，不少人受害，桃園為此訂出「桃園市特定氣體不當使用條例」，中部也出現使用趨勢，但議員周永鴻等人質疑台中市府至今未部署，太過輕忽。

中市警察局長楊源明指出，北部吸食笑氣確很嚴重，但目前中部並不多，去年查獲4件，今年1件，都是成年人吸食，會加強宣導並稽查；副市長陳子敬表示，已在治安會報討論防範方法。

周永鴻、江肇國與張家銨、賴佳微等議員指出，目前警方取締重點在管制毒品進入校園，卻未注意「笑氣」已在年輕人之間悄悄流行，因為「嗨」的效果迅速，很多人在KTV或摩鐵開趴使用，警方注意到了嗎？

周永鴻等人說，交通便捷之下全台是一日生活圈，很快會從北部流行到中部，台中警方應超前部署防範，