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桃市交通死傷月均3952攀高 11月交通安全月大整頓
桃園市近年人口成長、車輛激增，今年前9月交通事故死傷件數攀高，加上以往11、12月年終交通事故上升趨勢，市警局今天下午表示，為改善年終尾牙、民俗節慶季節交通事故，自11月1日起「交通安全月」，警方與市府教育、交通局合作，同步加強執法取締結合教育宣導、交通標誌標線，降低交通事故發生。
市警局交通大隊指出，今年前9月，交通事故死亡118件、受傷3萬5千多件，死亡件數較去年同期增加9%、受傷件數略增，每月平均發生事故死傷3952件，較去年同期成長16%。再以去年11、12月年終與前年同期比較，交通事故死亡件數略減、受傷件數卻大幅增加，去年2個月死傷事故平均單月4096件數，較前年同期卻成長高達53%，市警局迫切需求改善。
市警局交大隊長洪志朋表示，為改善往年11月起年終交通事故攀升，11月交通安全月，警方將在易肇事路口、路段及時段、加強執法取締闖紅燈、酒駕、超速、併排停車及行人違規，配合市府深入校園道路交通安全宣導及加強民眾認知，強化轄區重大交通工程路口標誌、標線工程，全面防制交通事故發生。
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