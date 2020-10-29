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卓蘭老榕樹 「浮」在空中搶救 第一階段成功漸入佳境
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病（樹癌）嚴重，縣府今年6月展開救樹任務，砍除染病部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，縣府今天宣布第一階段成功，老榕樹導根根系生長良好，將進入3年維護期，延續老榕樹生命漸入佳境。
山尾伯公廟旁是地方信仰中心，去年確診染褐根病，里民積極陳情縣府協助救治老榕樹，希望老榕樹可以再陪伴里民，第一階段樹木外科手術切除染病部位，清除病土、病根株，大樹用支架撐起，有如浮在半空中，成了奇景，成了拍照打卡景點，救樹也備受注目。
縣府農業處指出，老榕樹搶救第一步，確認褐根病病菌已清除，最近完成驗收，進入維護階段，維護期3年，項目包含檢視榕樹生長情況、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等。
農業處說，大榕樹經歷大型外科手術後，必須緊接著更細心的照料才算完整的療程，救治卓蘭老榕樹由地方里民發起，立委徐志榮邀請林務局、國產署及縣府、卓蘭鎮公所積極籌備救治經費，透過招標評選專業廠商進行施作，在里民見證下，讓老榕樹開創嶄新生命。
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