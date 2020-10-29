桃市表揚133名優良職業駕駛 發獎牌獎狀與6千元激勵金

「對乘客好一點，他們也會對司機好，何樂不為？」桃園客運司機林金雄開車23載，專跑山區路線的他待人和氣，乘客以老弱婦孺為主，常主動幫忙搬重物上下車，今天第三度抱回優良職業汽車駕駛獎，他第一次領獎謙稱「平常心」，回去繼續專心開車。市長鄭文燦也一口氣表揚133名職業汽車駕駛人，頒發獎牌、獎狀與6千元獎金。

市府交通局每年頒獎表揚職業汽車駕駛人，以鼓舞職業駕駛提升服務品質，不過，要獲得優良駕駛肯定不易，必須3年內無任何肇事及交通違規紀錄，5年內未酒駕等刑期宣告或緩起訴處分者，經各業別公（工）會推薦，並開放個別駕駛人自行報名，今年133人獲獎，包含計程車駕駛85人、公車駕駛18人、遊覽車駕駛3人、貨車駕駛27人。

身兼桃園義交大溪中隊成員的陳進發開計程車30年，他說，路面狀況多，安全第一最重要，每次開車行經路口一定比照平交道要求的「停看聽」原則，最印象深刻曾有乘客一上車就開始跟他講笑話，彼此互動輕鬆，最後到了下車點，乘客才透露因為「命運操之於你」，希望運將心情舒服，才能開好車，也讓他更加深身為司機的使命感。

桃園客運司機胡信德連續25年無肇事、邱聰成也連續15年無肇事，都拿下今年的優良駕駛肯定，同在桃客服務的林金雄則是繼2008年、2015年後第3度拿下優良職業駕駛肯定，林是復興當地的泰雅族人，搭車乘客幾乎都認識，彼此互動良好像家人一般。

鄭文燦說，職業汽車駕駛要具備友善、專業與熱忱等特質，希望透過表揚給予第一線服務人員肯定，市府交通局將加發「優」字榮譽標誌貼紙，可供駕駛人張貼於車上，另公車駕駛缺工問題，市府也會協助業者與公路總局等單位對話，以利推展服務。