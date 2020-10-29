桃市邁向「最照顧長輩的城市」 社福政策讓市民超有感

高齡化社會到來，即便桃園市在全台六都中，人口年齡結構相對年輕，不過也持續成長中。因此，桃園市政府在市長鄭文燦的主導下，推行了各項補助及社福政策。日前落幕的長青及敬老楷模表揚大會中，高齡70歲的受表揚者，還能投入「防護衣國家隊」，一同付出心力，顯見桃園正邁向「最照顧長輩的城市」。

在10月25日重陽節當日於桃園市市府大禮堂，舉辦「重陽桃喜 樂齡九九」長青及敬老楷模表揚大會，身為大家長的鄭文燦市長，親自迎接來自轄區內50名長青及敬老楷模接受祝賀與表揚。在活動上鄭文燦市長也自豪的提到「我們在老人的多元照顧上，是走在前面」，包括有重陽敬老金、三節禮金、800點敬老卡，以及全口4萬元假牙補助、每月最高749元的健保補助，多項針對高齡者的社會福利政策，相較於其他五都，來得既多元又完善，讓其他縣市的人都稱羨。不僅如此，桃園市還提供長者免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗，也是獨步全台。

除了社會福利政策之外，鄭文燦也認為就近照顧，才能讓市民有感。於是桃園市的社區關懷據點和C級巷弄長照站，設立多達355個，也是全台密度最高。此外，除了生理健康之外，桃園市也顧及長者的心理健康，於是用心經營老人文康中心、社區大學；還針對獨居長輩提供送餐、慰問和定期探訪，鄭文燦說「希望活躍老年，讓長者煩惱少一點、壓力小一點」。

這樣的措施在今年受表揚者的陳王秀枝女士身上最能體現，高齡70歲的她，在防疫時期投入「防護衣國家隊」與志工一同貢獻心力；陳女士的義舉被市長認證為「防疫阿嬤」。鄭文燦表示，長輩人生歷練豐富，長青、敬老楷模更充分展現了全心投入生活的認真態度，推崇孝道、純善社會風氣，值得我們親近效法，成為大眾心中的典範。